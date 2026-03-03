Для переговорів з Іраном занадто пізно – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито хоче переговорів, але тепер для цього «надто пізно». Відповідний допис американський лідер опублікував у своїй соцмережі Truth Social у вівторок, 3 березня.

У короткому повідомленні глава Білого дому наголосив, що наразі не вбачає підстав для діалогу з Іраном.

📢 «Їхньої ППО, повітряних сил, флоту й керівництва більше немає. Вони хочуть говорити. Я сказав: “Надто пізно!“», – написав президент США, не уточнивши, коли саме та від кого в Тегерані надходили такі сигнали.

☝️ Як повідомлялося раніше, ще в неділю — після першого дня ударів по Ірану та загибелі верховного лідера Алі Хаменеї — Трамп стверджував, що нове керівництво країни нібито прагне контакту з ним і що він має намір це обговорити.

Втім уже 2 березня секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, який був ключовим радником покійного аятоли, заявив, що Тегеран не планує вести переговори зі Сполученими Штатами.

👉 Також нагадаємо, що Ізраїль завдав удару по Раді експертів Ірану. Вона як раз мала визначити нового верховного лідера після смерті аятоли Алі Хаменеї.