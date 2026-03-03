ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Для переговорів з Іраном занадто пізно – Трамп

Денис Молотов
Для переговорів з Іраном занадто пізно – Трамп
47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито хоче переговорів, але тепер для цього «надто пізно». Відповідний допис американський лідер опублікував у своїй соцмережі Truth Social у вівторок, 3 березня.

У короткому повідомленні глава Білого дому наголосив, що наразі не вбачає підстав для діалогу з Іраном.

📢 «Їхньої ППО, повітряних сил, флоту й керівництва більше немає. Вони хочуть говорити. Я сказав: “Надто пізно!“», – написав президент США, не уточнивши, коли саме та від кого в Тегерані надходили такі сигнали.

☝️ Як повідомлялося раніше, ще в неділю — після першого дня ударів по Ірану та загибелі верховного лідера Алі Хаменеї — Трамп стверджував, що нове керівництво країни нібито прагне контакту з ним і що він має намір це обговорити.

Втім уже 2 березня секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, який був ключовим радником покійного аятоли, заявив, що Тегеран не планує вести переговори зі Сполученими Штатами.

👉 Також нагадаємо, що Ізраїль завдав удару по Раді експертів Ірану. Вона як раз мала визначити нового верховного лідера після смерті аятоли Алі Хаменеї.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп погрожує припинити відносини з Іспанією

ПОЛІТИКА

Зеленський підписав законопроєкт, що регулює питання обов’язкової евакуації

ПОДІЇ

Бельгія вперше перехопила танкер тіньового флоту рф

ПОЛІТИКА

США запровадили нові санкції проти російських кібермереж

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,7 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

ППО на місцях підсилять по-новому – у Міноборони пояснили, що змінилося

ПОДІЇ

рф за зиму випустила по Україні 738 ракет і тисячі дронів

ВАЖЛИВО

Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки – WSJ

ПОДІЇ

На фронті відбулося 120 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Київ і Абу-Дабі обговорили захист цивільних від атак Ірану

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 152 бойових зіткнення, ворог скинув 282 КАБи – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Переговори Україна-США-рф мали відбутись в Абу-Дабі

ВАЖЛИВО

Луганська ОВА передала генератори родинам із дітьми та ВПО

ЛУГАНЩИНА

Трамп оголосив про масштабну військову операцію США проти Ірану

ВАЖЛИВО

МВФ перерахував Україні перший транш за новою програмою

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип