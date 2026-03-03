ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Іран оголосив про «закриття» Ормузької протоки

Денис Молотов
Іран оголосив про «закриття» Ормузької протоки
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Іран оголосив про закриття Ормузької протоки та пригрозив відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти стратегічним маршрутом. Про це повідомляє агентство Reuters у понеділок, 2 березня, з посиланням на іранські державні медіа.

За даними агентства, радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ебрахім Джабарі назвав цю заяву найжорсткішим попередженням Тегерана відтоді, як Іран напередодні вже інформував судноплавні компанії про намір перекрити експортний маршрут.

☝️ Ормузька протока вважається ключовим «вузьким місцем» глобальної енергетики. Через неї проходить близько 20% світового добового споживання нафти, тому подальша ескалація може суттєво вплинути на ринки та ціни.

Як повідомлялося раніше, атаки Ізраїлю та США на Іран, а також удари Тегерана у відповідь призвели до вимушеного закриття низки нафтогазових об’єктів по всьому Близькому Сходу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Київ і Абу-Дабі обговорили захист цивільних від атак Ірану

ПОЛІТИКА

Начальник Хустського ТЦК відсторонений після інциденту з мобілізацією будівельників

СУСПІЛЬСТВО

Розкрадання на Трипільській ТЕС: викрито схему на 50 млн грн

ВАЖЛИВО

Країни Близького Сходу просять у ЄС системи ППО

ВАЖЛИВО

Крим не скорений: 12 років окупації, репресій та боротьби

ВАЖЛИВО

Трамп оголосив про масштабну військову операцію США проти Ірану

ВАЖЛИВО

Фейк: Під час війни Україна стала хабом для розповсюдження наркотиків з Мексики

СТОПФЕЙК

Делегація України обговорює з США економічну підтримку і обміни

ВАЖЛИВО

Після атаки дронів Ер-Ріяд заявив про готовність вдарити по іранських об’єктах

ПОДІЇ

Резерв+ розширює можливості: відстрочка для багатодітних батьків доступна онлайн

ПОДІЇ

Нічна атака по Україні, зафіксовано влучання дронів рф

ВІЙНА

Правила улаштування електроустановок як основа нормативної електробезпеки

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулось 235 бойових зіткнень, ворог завдав 68 авіаударів – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Іран завдав удару по базах в Іраку та Йорданії з німецькими військовими

ПОДІЇ

На фронті відбулось 57 атак ворога, найбільше боїв на Гуляйпільському напрямку – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип