Іран оголосив про закриття Ормузької протоки та пригрозив відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти стратегічним маршрутом. Про це повідомляє агентство Reuters у понеділок, 2 березня, з посиланням на іранські державні медіа.

За даними агентства, радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ебрахім Джабарі назвав цю заяву найжорсткішим попередженням Тегерана відтоді, як Іран напередодні вже інформував судноплавні компанії про намір перекрити експортний маршрут.

☝️ Ормузька протока вважається ключовим «вузьким місцем» глобальної енергетики. Через неї проходить близько 20% світового добового споживання нафти, тому подальша ескалація може суттєво вплинути на ринки та ціни.

Як повідомлялося раніше, атаки Ізраїлю та США на Іран, а також удари Тегерана у відповідь призвели до вимушеного закриття низки нафтогазових об’єктів по всьому Близькому Сходу.