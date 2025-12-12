США дозволили бити по «тіньовому флоту» рф –ЗМІ

США за адміністрації Дональда Трампа фактично дали Україні зелене світло на удари по так званому «тіньовому флоту» росії. Про це повідомило видання The Atlantic, посилаючись на американських і українських чиновників, які знайомі з позицією Вашингтона.

За даними журналістів, якщо за часів Джо Байдена американська сторона остерігалася ескалації та виступала проти атак на російську нафтову логістику в міжнародних водах, то після зміни адміністрації підхід суттєво змінився. Нове керівництво Білого дому на чолі з Трампом, як зазначається, не заперечувало проти таких ударів і в низці випадків навіть схвалювало передачу Україні розвідданих, необхідних для ураження енергетичних об’єктів рф.

На цьому тлі, вказує видання, Україна протягом останніх тижнів підірвала щонайменше п’ять танкерів «тіньового флоту», що транспортували російську нафту.

У кремлі це назвали «піратством» і пригрозили «дзеркальними ударами» по судах, які вивозять українські товари. Ситуація вже вплинула на страхові тарифи — ставки для суден у регіоні суттєво зросли.

Попри публічні заяви Трампа про підтримку «мирного врегулювання», адміністрація республіканців, за інформацією The Atlantic, підтримала українські зусилля щодо нанесення збитків російській нафтовій галузі.

У жовтні США запровадили санкції проти «Роснєфті» та «Лукойлу», що частково паралізувало експорт російської нафти і спричинило падіння світових цін на сировину російського походження.

Як зазначають журналісти, у Вашингтоні визнають ризики для глобального ринку. Але США розглядають ураження «тіньового флоту» як важливий інструмент тиску на російського диктатора володимира путіна. США вважають, що послаблення логістики експорту нафти може підштовхнути кремль до активнішого пошуку шляхів для переговорів.

💥10 грудня українські морські дрони завдали удару по танкеру Dashan, який належить до «тіньового флоту» рф. Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України у напрямку термінала Новоросійськ.

Напередодні ЗМІ також повідомили про перше ураження українськими дронами нафтовидобувної платформи в Каспійському морі, що належить компанії Лукойл-Нижневолжскнефть. Унаслідок атаки видобуток нафти та газу більш ніж з 20 свердловин був зупинений.