Субота, 22 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Спостерігається координація хакерів рф та Північної Кореї

Денис Молотов
Денис Молотов
Спостерігається координація хакерів рф та Північної Кореї

У компанії Gen Digital, яка спеціалізується на кібербезпеці, заявили про виявлену кіберспівпрацю рф – КНДР, повідомляє видання Politico. За даними експертів, одна з найактивніших російських хакерських груп Gamaredon, пов’язана з ФСБ, та північнокорейська Lazarus розпочали обмін інструментами та ресурсами.

Група Gamaredon з початку повномасштабного вторгнення рф системно атакує українські державні установи, переважно збираючи розвіддані. Натомість Lazarus, яку пов’язують зі спецслужбами КНДР, відома широким спектром операцій — від шпигунства до фінансових кібератак.

Директор з аналітики та загроз Gen Digital Міхал Салат назвав отримані дані «безпрецедентними» та наголосив, що не пам’ятає випадків кооперації двох держав у проведенні цілеспрямованих кібератак.

☝️ Аналітики встановили спільність інфраструктури та тактик груп. Зокрема, відстежуючи використання Gamaredon телеграм-каналів для обміну серверами управління шкідливим ПЗ, експерти виявили, що один із цих серверів також застосовувався Lazarus. Крім того, на сервері Gamaredon знайшли приховану версію шкідливого коду, пов’язаного з Lazarus.

Подібні випадки є нетиповими, оскільки хакери, що працюють на державні спецслужби, зазвичай не поширюють інструменти один одного. Експерти припускають, що групи можуть мати доступ до спільних систем або навіть взаємодіяти напряму. На це також вказує свідома імітація діяльності однієї групи іншою.

За межами кіберпростору співпраця москви та Пхеньяна також активізується. Кім Чен Ин передав росії понад 10 тисяч військових, яких спрямували проти українських підрозділів у Курській області, отримавши у відповідь доступ до певних військових технологій.

📌 Крім того, росія суттєво нарощує постачання нафтопродуктів до КНДР. У 2024 році обсяги поставок утричі перевищили річний ліміт, встановлений Радою Безпеки ООН.

Раніше Reuters із посиланням на заступника начальника ГУР Міноборони України Вадима Скибіцького повідомляло, що у 2025 році Північна Корея більш ніж удвічі скоротила постачання артилерійських снарядів до рф через виснаження власних складів.

👉 Також нагадаємо, що Шпигунство Китаю проти Великої Британії тривало десятиліттями. Китайські хакери отримували доступ до урядових систем, які містили документи різного рівня секретності.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Удар дронів по Чернігівщині: росіяни вбили двох жінок

ВАЖЛИВО

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн

ПОДІЇ

Графіки відключень: у четвер в Україні збільшать обсяг обмежень

ВАЖЛИВО

Київський ТЦК пояснив стрілянину та напад на авто цивільного

СУСПІЛЬСТВО

160 бойових зіткнень за добу: росіяни завдали 71 авіаудар та скинули 139 КАБів – Генштаб

ВІЙНА

ЗМІ: “таємний мирний план” США передбачає «поступки» росіянам

ВАЖЛИВО

Рада ухвалила рішення про звільнення Гринчук з посади міністра енергетики

ВАЖЛИВО

У Києві бухгалтерка переводила на власну картку кошти працівників шкіл

КРИМІНАЛ

На фронті відбулось 173 бойових зіткнення, ліквідовано 1050 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

Суми залишилися без водопостачання – МВА

ПОДІЇ

В Україну повернули тіла 1000 полеглих Захисників

ВАЖЛИВО

Пошкодження енергоінфраструктури в Ніжині через атаку рф

ВІЙНА

Війна спричинила масштабну житлову кризу в Україні

ВАЖЛИВО

росія обстріляла Харківщину: четверо загиблих, серед поранених — діти

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 130 бойових зіткнень, ворог активно атакує на Покровському та ще трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ