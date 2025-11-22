Спостерігається координація хакерів рф та Північної Кореї

У компанії Gen Digital, яка спеціалізується на кібербезпеці, заявили про виявлену кіберспівпрацю рф – КНДР, повідомляє видання Politico. За даними експертів, одна з найактивніших російських хакерських груп Gamaredon, пов’язана з ФСБ, та північнокорейська Lazarus розпочали обмін інструментами та ресурсами.

Група Gamaredon з початку повномасштабного вторгнення рф системно атакує українські державні установи, переважно збираючи розвіддані. Натомість Lazarus, яку пов’язують зі спецслужбами КНДР, відома широким спектром операцій — від шпигунства до фінансових кібератак.

Директор з аналітики та загроз Gen Digital Міхал Салат назвав отримані дані «безпрецедентними» та наголосив, що не пам’ятає випадків кооперації двох держав у проведенні цілеспрямованих кібератак.

☝️ Аналітики встановили спільність інфраструктури та тактик груп. Зокрема, відстежуючи використання Gamaredon телеграм-каналів для обміну серверами управління шкідливим ПЗ, експерти виявили, що один із цих серверів також застосовувався Lazarus. Крім того, на сервері Gamaredon знайшли приховану версію шкідливого коду, пов’язаного з Lazarus.

Подібні випадки є нетиповими, оскільки хакери, що працюють на державні спецслужби, зазвичай не поширюють інструменти один одного. Експерти припускають, що групи можуть мати доступ до спільних систем або навіть взаємодіяти напряму. На це також вказує свідома імітація діяльності однієї групи іншою.

За межами кіберпростору співпраця москви та Пхеньяна також активізується. Кім Чен Ин передав росії понад 10 тисяч військових, яких спрямували проти українських підрозділів у Курській області, отримавши у відповідь доступ до певних військових технологій.

📌 Крім того, росія суттєво нарощує постачання нафтопродуктів до КНДР. У 2024 році обсяги поставок утричі перевищили річний ліміт, встановлений Радою Безпеки ООН.

Раніше Reuters із посиланням на заступника начальника ГУР Міноборони України Вадима Скибіцького повідомляло, що у 2025 році Північна Корея більш ніж удвічі скоротила постачання артилерійських снарядів до рф через виснаження власних складів.

👉 Також нагадаємо, що Шпигунство Китаю проти Великої Британії тривало десятиліттями. Китайські хакери отримували доступ до урядових систем, які містили документи різного рівня секретності.