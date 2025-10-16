Китайські хакери десятиліттями проникали в урядові мережі Британії

Шпигунство Китаю проти Великої Британії тривало десятиліттями — китайські хакери отримували доступ до урядових систем, які містили документи різного рівня секретності. Про це повідомило агентство Bloomberg 15 жовтня.

За інформацією джерел, унаслідок хакерських атак у відкритому доступі опинилися конфіденційні документи, що стосуються формування державної політики, приватних комунікацій і дипломатичних телеграм. Водночас інформація з найвищим рівнем секретності залишилася недоторканою, попри численні спроби китайських зловмисників проникнути до відповідних систем.

📢 Представник уряду Великої Британії підкреслив, що «критично важливі дані з найвищим ступенем захисту вдалося зберегти».

За даними Bloomberg, порушення сталося у лондонському центрі обробки даних, який раніше був проданий компанії, пов’язаній із Китаєм. Це відбулося за правління консервативної партії. В уряді навіть розглядали варіант ліквідації об’єкта, однак надалі знайшли інше рішення.

☝️ Політичного підтексту ситуація набула через посилення тиску на прем’єр-міністра Кіра Стармера, позиція якого щодо Пекіна активно обговорюється у британському суспільстві. Особливо після того, як прокуратура не змогла довести провину двох чоловіків, звинувачених у шпигунстві на користь Китаю. Королівська прокуратура пояснила це тим, що попередні уряди не визнавали Китай офіційною загрозою національній безпеці.

Аналітики Bloomberg зазначають, що систематичні атаки на урядові мережі демонструють реальну небезпеку, яку становить Китай для безпеки Великої Британії.

У державі діють три рівні класифікації інформації:

офіційна — незначні дані з низьким ризиком компрометації;

— незначні дані з низьким ризиком компрометації; секретна — інформація, витік якої може вплинути на оборону чи міжнародні відносини;

— інформація, витік якої може вплинути на оборону чи міжнародні відносини; цілком секретна — найкритичніші дані, розголошення яких може призвести до масштабних втрат у сфері національної безпеки й економіки.

Колишній глава апарату прем’єра Бориса Джонсона Домінік Каммінгс заявив, що «обсяг скомпрометованої інформації з найвищим рівнем захисту надзвичайно великий». Своєю чергою, ексміністр безпеки Том Тугендхат підтвердив ці відомості, утім утримався від розкриття деталей.

Посольство Китаю в Лондоні поки що не коментує ситуацію.

📌 Тим часом стало відомо, що колишній депутат Європарламенту від Великої Британії та лідер партії Reform UK в Уельсі Нейтан Гілл визнав свою провину у співпраці в інтересах росії. Суд над ним відбувся наприкінці вересня в Лондоні.

👉 Також нагадаємо, що Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай фінансує війну, купуючи нафту у росії.