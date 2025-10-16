Четвер, 16 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Китайські хакери десятиліттями проникали в урядові мережі Британії

Денис Молотов
Денис Молотов
Китайські хакери десятиліттями проникали в урядові мережі Британії

Шпигунство Китаю проти Великої Британії тривало десятиліттями — китайські хакери отримували доступ до урядових систем, які містили документи різного рівня секретності. Про це повідомило агентство Bloomberg 15 жовтня.

За інформацією джерел, унаслідок хакерських атак у відкритому доступі опинилися конфіденційні документи, що стосуються формування державної політики, приватних комунікацій і дипломатичних телеграм. Водночас інформація з найвищим рівнем секретності залишилася недоторканою, попри численні спроби китайських зловмисників проникнути до відповідних систем.

📢 Представник уряду Великої Британії підкреслив, що «критично важливі дані з найвищим ступенем захисту вдалося зберегти».

За даними Bloomberg, порушення сталося у лондонському центрі обробки даних, який раніше був проданий компанії, пов’язаній із Китаєм. Це відбулося за правління консервативної партії. В уряді навіть розглядали варіант ліквідації об’єкта, однак надалі знайшли інше рішення.

☝️ Політичного підтексту ситуація набула через посилення тиску на прем’єр-міністра Кіра Стармера, позиція якого щодо Пекіна активно обговорюється у британському суспільстві. Особливо після того, як прокуратура не змогла довести провину двох чоловіків, звинувачених у шпигунстві на користь Китаю. Королівська прокуратура пояснила це тим, що попередні уряди не визнавали Китай офіційною загрозою національній безпеці.

Аналітики Bloomberg зазначають, що систематичні атаки на урядові мережі демонструють реальну небезпеку, яку становить Китай для безпеки Великої Британії.

У державі діють три рівні класифікації інформації:
  • офіційна — незначні дані з низьким ризиком компрометації;
  • секретна — інформація, витік якої може вплинути на оборону чи міжнародні відносини;
  • цілком секретна — найкритичніші дані, розголошення яких може призвести до масштабних втрат у сфері національної безпеки й економіки.

Колишній глава апарату прем’єра Бориса Джонсона Домінік Каммінгс заявив, що «обсяг скомпрометованої інформації з найвищим рівнем захисту надзвичайно великий». Своєю чергою, ексміністр безпеки Том Тугендхат підтвердив ці відомості, утім утримався від розкриття деталей.

Посольство Китаю в Лондоні поки що не коментує ситуацію.

📌 Тим часом стало відомо, що колишній депутат Європарламенту від Великої Британії та лідер партії Reform UK в Уельсі Нейтан Гілл визнав свою провину у співпраці в інтересах росії. Суд над ним відбувся наприкінці вересня в Лондоні.

👉 Також нагадаємо, що Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай фінансує війну, купуючи нафту у росії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США готують «велике оголошення» про постачання зброї Україні

ПОЛІТИКА

Троїцька громада виплатила військовим понад 2 мільйони гривень допомоги

ЛУГАНЩИНА

Генштаб оновив карту: 184 бої, до третини – на Покровському напрямку

ВІЙНА

У Тернопільському ТЦК пояснили, чому вони почали ходити по клубах і ресторанах

ПОДІЇ

рф вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі

ВАЖЛИВО

Старобільська громада спрямувала понад 31 мільйон гривень на підтримку Сил оборони

ЛУГАНЩИНА

ЗСУ повідомляють про удар по НПЗ у Саратовській області на росії

ВАЖЛИВО

Трамп оголосив додаткові 100% мита проти Китаю

ВАЖЛИВО

Протруювання в домашніх умовах vs професійне: що вибрати фермеру

СУСПІЛЬСТВО

Делегація України вирушила до США для переговорів у Вашингтоні

ВАЖЛИВО

Трамп звинуватив Іспанію у «нечесності» щодо союзників по НАТО

ПОЛІТИКА

Пошкоджено енергетичні та газотранспортні системи — Міненерго

ВАЖЛИВО

Зеленський підписав закон про виплати військовим, звільненим з полону

ВАЖЛИВО

Кая Каллас прибула до Києва для переговорів щодо підтримки України

ВАЖЛИВО

Геґсет: під керівництвом Дональда Трампа війні в Україні буде покладено край

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"