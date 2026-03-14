СНУ ім. В. Даля представив концепцію екосистеми розвитку людського потенціалу Луганщини

Учасники круглого столу «Освіта як інструмент відновлення: міжвідомча модель підтримки людського потенціалу Луганщини». Фото: snu.edu.ua

У Києві 13 березня відбувся круглий стіл «Освіта як інструмент відновлення: міжвідомча модель підтримки людського потенціалу Луганщини», організований Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля. Під час заходу представили Концепцію інноваційно-освітньої екосистеми розвитку людського потенціалу Луганщини, яку планують реалізувати на базі університету.

Метою обговорення стало визначення ролі освіти у збереженні ідентичності Луганщини, консолідації її спільноти та розвитку людського потенціалу регіону — насамперед для людей, які були змушені залишити рідний край через війну.

У роботі круглого столу взяли участь голова Наглядової ради СНУ ім. В. Даля Вілен Фаталов, виконувач обов’язків ректора університету, доктор технічних наук, професор Олексій Целіщев, а також проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку, доктор економічних наук, професор Руслан Галгаш. До дискусії також долучилися представники Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки, Міністерства розвитку громад та територій, Луганської обласної військової адміністрації та експертного середовища.

Під час заходу презентували Концепцію інноваційно-освітньої екосистеми розвитку людського потенціалу Луганщини. Документ передбачає трансформацію університету з переміщеного закладу освіти у регіональне ядро освітньої, наукової та інноваційної екосистеми після деокупації Луганської області.

Серед стратегічних напрямів розвитку екосистеми — створення наукового парку на базі університету, розвиток напрямів сталого розвитку та інноваційних технологій, впровадження інноваційних рішень для підтримки Збройних сил України, залучення ветеранів до освітніх, наукових і підприємницьких проєктів, формування кластера співпраці університету з бізнесом, підтримка релокованих підприємств та реалізація проєктів, спрямованих на посилення обороноздатності України.

Як зазначив проректор Руслан Галгаш, запропонована концепція передбачає, що університет стане не лише освітнім закладом, а й майданчиком для взаємодії науки, бізнесу, ветеранів та інноваційних ініціатив.

Організатори наголошують, що саме через розвиток освіти, науки та партнерства можна створювати нові можливості для людей, працювати над відновленням регіону та зміцненням країни.

Учасники круглого столу підкреслили, що освіта є одним із ключових інструментів збереження людського потенціалу та національної стійкості, а також важливим елементом підготовки до майбутнього відновлення Луганщини після деокупації.

СНУ ім. В. Даля послідовно розвиває свою місію як університету відновлення — інституції, що об’єднує освітню, наукову та експертну спільноту задля збереження і розвитку Луганщини, формування людського капіталу та підготовки фахівців для відбудови України.

