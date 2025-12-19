П’ятниця, 19 Грудня, 2025
ОСВІТА

Одеські школи та дитсадки перевели на змішане навчання через безпекову ситуацію

Денис Молотов
Одеські школи та дитсадки перевели на змішане навчання через безпекову ситуацію

В Одесі у п’ятницю, 19 грудня, всі заклади освіти перевели на змішаний формат навчання через тривалі повітряні тривоги. Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

У мерії зазначили, що за результатами обговорення було рекомендовано всім закладам освіти організувати освітній процес у змішаному форматі з можливістю проведення занять як у синхронному, так і в асинхронному режимі.

📢 «Розглянуто питання і рекомендовано всім закладам освіти перейти на освітній процес у змішаному форматі та передбачити можливість проведення занять у синхронному або асинхронному режимі», — йдеться в офіційному повідомленні.

В Одеській міськраді також уточнили, що в закладах дошкільної освіти функціонуватимуть чергові групи. А в загальноосвітніх школах — чергові класи, з урахуванням безпекової ситуації та можливостей укриттів.

☝️ Нагадаємо, у ніч проти 19 грудня російські війська здійснили атаку на Одесу, внаслідок якої було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та житлову забудову міста. У Пересипському районі Одеси зафіксовано часткову відсутність тепло- та водопостачання, тривають відновлювальні роботи.

👉 Також раніше державний стандарт дошкільної освіти був офіційно затверджений Кабінетом Міністрів 26 листопада.

