Україна ухвалила новий Державний стандарт дошкільної освіти

Державний стандарт дошкільної освіти був офіційно затверджений Кабінетом Міністрів 26 листопада. Про ухвалення документа повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, підкресливши, що рішення є прямим виконанням вимог Закону «Про дошкільну освіту».

За словами міністра, новий Державний стандарт створено фахівцями-науковцями та практиками. Він формує єдину зрозумілу рамку для всіх закладів дошкільної освіти, визначає ключові результати навчання, а також компетентності, яких має набути кожна дитина до завершення етапу дошкільного розвитку.

Лісовий наголосив, що стандарт стане основним орієнтиром для авторів освітніх програм та дозволить педагогам чітко розуміти, яких цілей вони мають досягати у своїй діяльності.

У документ закладено такі базові принципи:

— гарантія академічної, кадрової та організаційної автономії закладів;

— академічна свобода педагогів;

— право вибору з широкого спектра освітніх програм;

— урахування індивідуальних можливостей і потреб кожної дитини під час освітнього процесу.

Стандарт почне діяти з 1 вересня 2027 року. Упродовж найближчих шести місяців Державна служба якості освіти проведе його валідацію у ЗДО по всій країні. Буде підтверджено, наскільки очікувані результати відповідають реальному досвіду педагогів. У разі потреби документ буде уточнено шляхом внесення коригувань.

Після завершення валідації розробники освітніх програм матимуть рік, щоб адаптувати свої напрацювання до нового Державного стандарту. Це має забезпечити рівний доступ до якісної дошкільної освіти для кожної дитини — незалежно від місця проживання чи умов.

