Службовиць ТЦК на Волині зломав руку та бив шокером 60-річного чоловіка

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали керівника групи одного з відділів Ковельського районного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки через застосування насилля щодо 60-річного чоловіка під час спроби мобілізації. Про це повідомили у ДБР.

Інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. За даними слідства, троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який перебував на риболовлі, після чого почали застосовувати до нього фізичну силу.

Попри те, що чоловік не підлягав мобілізації за віком, працівники ТЦК заламали йому руку за спину та зламали кістку зі зміщенням.

⚠️ Ескалація насильства

Слідство встановило, що один із працівників ТЦК застосував електрошокер, а також розпилив у обличчя потерпілому чоловіку перцевий балончик. Це спричинило хімічні опіки очей. Крім того, службовці ТЦК пошкодили колеса автомобіля чоловіка, щоб він не зміг залишити місце події.

Унаслідок побиття потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, що призвели до тривалого порушення здоров’я.

⚖️ Підозра та запобіжний захід

Правоохоронці повідомили керівнику групи ТЦК про підозру за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі досудове розслідування триває, а слідчі готують повідомлення про підозру й іншим учасникам інциденту.

У Державному бюро розслідувань наголосили, що мобілізаційні заходи мають відбуватися виключно в межах закону.

📢 «Мобілізаційний процес повинен відбуватися у суворій відповідності до Закону, без порушення прав людини та громадянина», — зазначили у відомстві.

