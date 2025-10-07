Сіверськодонецька МВА виплатила понад 600 тисяч гривень військовим та їхнім родинам

Сіверськодонецька МВА продовжує системно підтримувати військових громади та їхні родини. Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА), у понеділок, 6 жовтня, виплачено понад 600 тисяч гривень 25 Захисникам України та членам їхніх сімей.

📢 «Чотирьом особам з-поміж мобілізованих або тим, хто добровільно вступив до лав Збройних сил України під час воєнного стану, надано 170 тисяч гривень», — зазначили в адміністрації.

✅ Ще 14 військових, які є учасниками бойових дій, отримали 210 тисяч гривень допомоги.

👇 Окрему підтримку спрямовано тим, хто продовжує службу попри отримані поранення.

✅ Трьом оборонцям, які зазнали травм, виплачено 75 тисяч гривень, а військовослужбовцю, який втратив кінцівку під час служби, надано 30 тисяч гривень.

👇Не залишилися без уваги й родини загиблих Захисників.

✅ Двоє непрацездатних батьків отримали щоквартальну матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень.

📢 «Одноразову грошову допомогу суб’єктам ветеранського підприємництва для реалізації проєктів розвитку власного бізнесу надано одній особі у розмірі 126 684 гривні», — додали в повідомленні Луганської ОВА.

Такі ініціативи свідчать про те, що Сіверськодонецька МВА продовжує послідовно підтримувати своїх Захисників. Допомога має важливе значення для військових, які після поранень повертаються до служби або адаптуються до мирного життя.

Для отримання додаткової інформації мешканці громади можуть звертатися за телефонами довідкової служби:

📞 068 524 95 84

📞 095 035 08 10

📞 097 847 14 13

