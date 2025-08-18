Міністр оборони підтвердив виробництво українських крилатих ракет «Фламінго»

Міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив, що в країні розгорнуто виробництво новітніх крилатих ракет із дальністю польоту до 3000 кілометрів. Йдеться про ракети під назвою «Фламінго». Про це посадовець заявив під час презентації Програми діяльності уряду, повідомляє РБК-Україна.

📢 «Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна і вона є. Це ключові подробиці. Все решту ми дізнаємося, коли прийде ключовий момент», – наголосив Шмигаль.

Хоча глава Міноборони не розкрив деталей щодо технічних характеристик та масштабів виробництва, сам факт підтвердження свідчить, що Україна вийшла на новий рівень розвитку оборонних технологій. За словами експертів, поява таких ракет змінює стратегічний баланс, оскільки вони здатні вражати цілі на великій глибині території противника.

Нагадаємо, 17 серпня агентство Associated Press опублікувало фото української ракети, яка здатна долати понад 3000 кілометрів та вже перебуває у серійному виробництві. Цей факт викликав значний інтерес як у міжнародних ЗМІ, так і серед військових аналітиків.

У свою чергу, видання Defense Express висунуло припущення, що «Фламінго» може бути ідентичною до ракети FP-5, яку розробила компанія Milanion Group зі штаб-квартирою в Об’єднаних Арабських Еміратах. Ця компанія вже співпрацює з Україною і вперше представила свою FP-5 у лютому 2025 року на міжнародній виставці IDEX-2025. Експерти звернули увагу на схожість характеристик, а також на зовнішній вигляд обох зразків.

Якщо інформація про подібність «Фламінго» до FP-5 підтвердиться, то можна говорити про одну з найпотужніших крилатих ракет у світі. Відомо, що FP-5 здатна проводити у повітрі до 4 годин, має швидкість до 950 км/год, розмах крила у 6 метрів і масу близько 6 тонн, з яких одна тонна припадає на бойову частину. Для порівняння: американський «Tomahawk» оснащений бойовою частиною у 450 кг, що майже вдвічі менше.

Важливо нагадати, що ще рік тому шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування української балістичної ракети вітчизняного виробництва. Таким чином, розвиток вітчизняного ракетобудування ставить Україну в один ряд із державами, які володіють високоточними далекобійними системами.