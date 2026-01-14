Шмигаль очолив Міністерство енергетики: рішення підтримали 248 депутатів

Верховна Рада України підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики. Відповідне рішення було ухвалене на пленарному засіданні парламенту в середу, 14 січня.

За кандидатуру проголосували 248 народних депутатів, що перевищує мінімально необхідну кількість e 226 голосів.

Розподіл голосів за фракціями та депутатськими групами був таким:

«Слуга народу» — 167;

«Європейська солідарність» — 0;

«Голос» — 8, «Батьківщина» — 4;

«Платформа за життя та мир» — 16;

«За майбутнє» — 11;

«Довіра» — 16;

«Відновлення України» — 14.

Під час виступу з парламентської трибуни Денис Шмигаль окреслив ключові завдання на новій посаді, наголосивши, що першочерговим пріоритетом є якнайшвидше подолання гострої фази енергетичної кризи.

📢 «Рішення мають ухвалюватися в пришвидшеному темпі. Треба посилити координацію всіх відповідальних. Зібрати єдиний план дій для всіх. Пришвидшувати розподіл дефіцитних ресурсів», — заявив він.

☝️ За словами Шмигаля, у роботі Міністерства енергетики він визначає три стратегічні напрями: відновлення, стійкість та модернізацію енергетичної системи країни.

Як відомо, до цього Денис Шмигаль обіймав посаду міністра оборони України.

13 січня Верховна Рада звільнила його з цієї посади, однак тоді не змогла підтримати призначення на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики. Під час попереднього голосування його кандидатура отримала 210 голосів за необхідних 226.

Водночас у середу парламент також ухвалив рішення про призначення Михайла Федорова міністром оборони України.