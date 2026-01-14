Шмигаль очолив Міністерство енергетики: рішення підтримали 248 депутатів

Верховна Рада України підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики. Відповідне рішення було ухвалене на пленарному засіданні парламенту в середу, 14 січня.
За кандидатуру проголосували 248 народних депутатів, що перевищує мінімально необхідну кількість e 226 голосів.
Розподіл голосів за фракціями та депутатськими групами був таким:
- «Слуга народу» — 167;
- «Європейська солідарність» — 0;
- «Голос» — 8, «Батьківщина» — 4;
- «Платформа за життя та мир» — 16;
- «За майбутнє» — 11;
- «Довіра» — 16;
- «Відновлення України» — 14.
Під час виступу з парламентської трибуни Денис Шмигаль окреслив ключові завдання на новій посаді, наголосивши, що першочерговим пріоритетом є якнайшвидше подолання гострої фази енергетичної кризи.
📢 «Рішення мають ухвалюватися в пришвидшеному темпі. Треба посилити координацію всіх відповідальних. Зібрати єдиний план дій для всіх. Пришвидшувати розподіл дефіцитних ресурсів», — заявив він.
☝️ За словами Шмигаля, у роботі Міністерства енергетики він визначає три стратегічні напрями: відновлення, стійкість та модернізацію енергетичної системи країни.
Як відомо, до цього Денис Шмигаль обіймав посаду міністра оборони України.
13 січня Верховна Рада звільнила його з цієї посади, однак тоді не змогла підтримати призначення на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики. Під час попереднього голосування його кандидатура отримала 210 голосів за необхідних 226.
Водночас у середу парламент також ухвалив рішення про призначення Михайла Федорова міністром оборони України.