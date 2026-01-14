Середа, 14 Січня, 2026
Шмигаль очолив Міністерство енергетики: рішення підтримали 248 депутатів

Денис Молотов
Шмигаль очолив Міністерство енергетики: рішення підтримали 248 депутатів
Фото: Денис Шмигаль - колишній Премьерміністр України, колишній міністр оборони України, чинний перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України.

Верховна Рада України підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики. Відповідне рішення було ухвалене на пленарному засіданні парламенту в середу, 14 січня.

За кандидатуру проголосували 248 народних депутатів, що перевищує мінімально необхідну кількість e 226 голосів.

Розподіл голосів за фракціями та депутатськими групами був таким:
  • «Слуга народу» — 167;
  • «Європейська солідарність» — 0;
  • «Голос» — 8, «Батьківщина» — 4;
  • «Платформа за життя та мир» — 16;
  • «За майбутнє» — 11;
  • «Довіра» — 16;
  • «Відновлення України» — 14.
Шмигаль очолив Міністерство енергетики: рішення підтримали 248 депутатів 02
Фото: перебіг голосування у верховній раді України / Ярослав Железняк / 14.01.2026
Шмигаль очолив Міністерство енергетики: рішення підтримали 248 депутатів 01
Фото: перебіг голосування у верховній раді України / Ярослав Железняк / 14.01.2026

 

 

 

 

 

 

Під час виступу з парламентської трибуни Денис Шмигаль окреслив ключові завдання на новій посаді, наголосивши, що першочерговим пріоритетом є якнайшвидше подолання гострої фази енергетичної кризи.

📢 «Рішення мають ухвалюватися в пришвидшеному темпі. Треба посилити координацію всіх відповідальних. Зібрати єдиний план дій для всіх. Пришвидшувати розподіл дефіцитних ресурсів», — заявив він.

☝️ За словами Шмигаля, у роботі Міністерства енергетики він визначає три стратегічні напрями: відновлення, стійкість та модернізацію енергетичної системи країни.

Як відомо, до цього Денис Шмигаль обіймав посаду міністра оборони України.

13 січня Верховна Рада звільнила його з цієї посади, однак тоді не змогла підтримати призначення на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики. Під час попереднього голосування його кандидатура отримала 210 голосів за необхідних 226.

Водночас у середу парламент також ухвалив рішення про призначення Михайла Федорова міністром оборони України.

