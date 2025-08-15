Понад 240 дітей з Кремінської громади оздоровлено в Україні й за кордоном

Понад 240 дітей із Кремінської громади Луганської області цього літа отримали можливість оздоровитися та відпочити у таборах і санаторіях як в Україні, так і за її межами. Ще 753 дитини були забезпечені матеріальною допомогою на організацію відпочинку. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) в п’ятницю, 15 серпня.

Для організації літнього відпочинку громада уклала дві офіційні угоди на закупівлю путівок — до ЛОК «Дружба» в Івано-Франківській області та табору «Гала кемп» у Хмельницькій області.

📊 Вже 115 дітей скористалися відпочинком за кошти громади, а ще восьмеро наразі перебувають у «Гала кемп». З 17 по 30 серпня у «Дружбі» заплановано черговий заїзд. На сьогодні вже подано 29 заяв, причому прийом документів продовжується.

💰 Для дітей пільгових категорій було передбачено компенсацію вартості проїзду до місця відпочинку та у зворотному напрямку. Серед тих, хто мав право на таку підтримку, — сироти, діти військовослужбовців, діти з інвалідністю, вихованці багатодітних та малозабезпечених сімей, а також ті, чиї батьки є пенсіонерами або отримують допомогу по безробіттю.

💁 Влітку діти з Кремінської громади відвідували також денні табори при координаційних центрах допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) Луганщини.

✔️ Додатково, завдяки фінансуванню з державного бюджету, п’ятеро дітей пільгових категорій змогли оздоровитися у МДЦ «Артек» (Київ, Пуща-Водиця та Закарпаття). Ще двоє дітей відпочили закордоном – у літньому таборі в місті Огре (Латвія).

✔️ Крім цього, одна дитина побувала на оздоровленні в санаторії «Косів» в Івано-Франківській області, а двоє дітей пройшли відновлювальні програми в санаторії «Прикарпаття» у Яремче. Загалом за літо 2025 року мали змогу відпочити та оздоровитися 241 дитина.

👇 Паралельно діяла Програма надання матеріальної допомоги населенню Кремінської громади на 2025 рік.

Її метою якої стало покращення психічного і фізичного здоров’я дітей, а також підтримка їх оздоровлення та відпочинку. В межах програми 562 сім’ї, в яких виховується 753 дитини, отримали фінансову підтримку загальною сумою 6 мільйонів 24 тисячі гривень.

☎️ Для отримання додаткової інформації та консультацій з питань оздоровлення у Кремінській громаді працює телефон гарячої лінії — 066-071-35-48.