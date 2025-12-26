П’ятниця, 26 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИТЕХНОЛОГІЇ
ТЕХНОЛОГІЇ

Google забирає та вивозить свої сервери з росії

Денис Молотов
Google забирає та вивозить свої сервери з росії
Фото з відкритих джерел: серверне обладнання Google Dell R720

Американська компанія Google повідомила російських інтернет-провайдерів про намір вивести з експлуатації та забрати сервери Dell R720, які використовуються для прискорення доставки контенту користувачам. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.

Йдеться про обладнання, задіяне в системі Google Global Cache (GGC). Такі сервери використовуються для локального зберігання і швидкої доставки відео з YouTube, карт, оновлень додатків Android і браузера Chrome, зображень із пошуку Google та іншого контенту. Після початку повномасштабної війни проти України Google припинила встановлення нових серверів GGC на території рф.

📢 За інформацією джерел, виведення серверів Dell R720 з експлуатації планують розпочати з 26 січня 2026 року. Причина – ці моделі зняті з виробництва та більше не мають гарантійного обслуговування.

У Google також зазначили, що зазначені сервери обробляють мінімальний обсяг трафіку, тоді як інше обладнання в межах системи Google Global Cache, розміщене на росії, поки що залишатиметься в роботі.

🔹 Демонтаж і вивезення обладнання

Один із російських провайдерів повідомив, що в уточнювальному листі компанія Google попросила відключити сервери, демонтувати їх зі стійок та надати адресу для подальшого вивезення. За його словами, частину серверів Dell R720 вже вивезли.

☝️ Демонтажем займається європейська компанія MPK Asset Solutions, яка спеціалізується на управлінні життєвим циклом IT-обладнання, включно з його демонтажем, логістикою та утилізацією.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Google припинила комерційну діяльність у рф та закрила свій офіс. Доступними залишились лише безкоштовні сервіси. Російська юридична особа компанії — ТОВ «Гугл» — була визнана банкрутом у жовтні 2023 року.

👉 Також повідомлялось, що у російській столиці фіксують масові скарги населення на перебої з мобільним зв’язком. Проблеми в росіян виникли навіть з дротовим доступом до інтернету.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ
00:08:13

Різдвяне звернення Зеленського: Україна заслуговує на мир

ВАЖЛИВО

Покровський напрямок залишається найгарячішим: оновлені карти Генштабу

ПОДІЇ

Сербія та росія домовилися про продовження газових поставок

ПОЛІТИКА

Зеленський заявив про компроміси щодо територій України

ВАЖЛИВО

Роботу об’єктів Укрнафти призупинено через масовану атаку рф

ВАЖЛИВО

Загальний обсяг допомоги від Японії для України сягне майже $6 млрд

ВАЖЛИВО

Атака рф на Київ: п’ятеро постраждалих, двоє у важкому стані

ВАЖЛИВО

У США допускають швидке завершення війни в Україні

ВАЖЛИВО

Масована атака рф по інфраструктурі півдня Одещини

ВАЖЛИВО

Президент Азербайджану проігнорує саміт СНД на росії

ПОЛІТИКА

Лідери Казахстану та Узбекистану отримають запрошення на G20 від Трампа

ПОЛІТИКА

Україна отримала від ЄС близько €2,3 млрд бюджетної допомоги

ВАЖЛИВО

Фейк: Кожна четверта шведка стає жертвою згвалтування, а уряд країни зосереджений тільки на допомозі Україні

СТОПФЕЙК

путін просився до НАТО у розмові з колишнім президентом США

ВАЖЛИВО

Генштаб підтвердив відхід Сил оборони з Сіверська

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ