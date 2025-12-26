Google забирає та вивозить свої сервери з росії

Американська компанія Google повідомила російських інтернет-провайдерів про намір вивести з експлуатації та забрати сервери Dell R720, які використовуються для прискорення доставки контенту користувачам. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.

Йдеться про обладнання, задіяне в системі Google Global Cache (GGC). Такі сервери використовуються для локального зберігання і швидкої доставки відео з YouTube, карт, оновлень додатків Android і браузера Chrome, зображень із пошуку Google та іншого контенту. Після початку повномасштабної війни проти України Google припинила встановлення нових серверів GGC на території рф.

📢 За інформацією джерел, виведення серверів Dell R720 з експлуатації планують розпочати з 26 січня 2026 року. Причина – ці моделі зняті з виробництва та більше не мають гарантійного обслуговування.

У Google також зазначили, що зазначені сервери обробляють мінімальний обсяг трафіку, тоді як інше обладнання в межах системи Google Global Cache, розміщене на росії, поки що залишатиметься в роботі.

🔹 Демонтаж і вивезення обладнання

Один із російських провайдерів повідомив, що в уточнювальному листі компанія Google попросила відключити сервери, демонтувати їх зі стійок та надати адресу для подальшого вивезення. За його словами, частину серверів Dell R720 вже вивезли.

☝️ Демонтажем займається європейська компанія MPK Asset Solutions, яка спеціалізується на управлінні життєвим циклом IT-обладнання, включно з його демонтажем, логістикою та утилізацією.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Google припинила комерційну діяльність у рф та закрила свій офіс. Доступними залишились лише безкоштовні сервіси. Російська юридична особа компанії — ТОВ «Гугл» — була визнана банкрутом у жовтні 2023 року.

👉 Також повідомлялось, що у російській столиці фіксують масові скарги населення на перебої з мобільним зв’язком. Проблеми в росіян виникли навіть з дротовим доступом до інтернету.