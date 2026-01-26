САП: підозри отримали 41 депутат Верховної Ради IX скликання

За останні десять років антикорупційні органи висунули підозри 79 чинним і колишнім народним депутатам України, з яких 41 — парламентарії Верховної Ради IX скликання. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко в інтерв’ю «Укрінформу».

📢 «Загалом підозру від САП отримав 41 депутат Верховної Ради IX скликання. За десять років від початку роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 колишніх і чинних народних депутатів. Перше кримінальне провадження відносно народного депутата зареєструвала ще колишня генпрокурор Ірина Венедіктова під кінець свого перебування на посаді за заявами, які надійшли наприкінці 2021 року. Це був перший епізод, який почали розслідувати», — заявив Клименко.

Він зазначив, що за наявною інформацією, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році народні депутати певний час не отримували так звані “конвертні” виплати. У різні періоди відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо парламентарів вносили як генпрокурор Андрій Костін, так і чинний очільник Офісу генерального прокурора Руслан Кравченко. У результаті в грудні 2025 року підозри було оголошено п’ятьом народним депутатам.

☝️ Олександр Клименко також пояснив, що керівник САП не має повноважень самостійно ініціювати кримінальні провадження або санкціонувати негласні слідчі (розшукові) дії щодо народних депутатів. Його функції обмежуються врученням повідомлення про підозру за наявності достатньої доказової бази. Внесення відомостей до ЄРДР та початок розслідування стосовно парламентарів належать до компетенції Генерального прокурора.

За його словами, не всі генпрокурори готові оперативно погоджувати відповідні клопотання та надавати дозволи на проведення необхідних процесуальних дій.

Окремо Клименко прокоментував ситуацію навколо лідерки парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Вона потрапила в поле зору правоохоронних органів у листопаді 2025 року. Тоді з’явилася інформація про спроби у Верховній Раді схилити окремих народних депутатів до виходу з фракції «Слуга народу». Або схилити до голосування всупереч позиції “монобільшості”.

Подібні відомості надходили не лише до правоохоронців. У медіа також повідомлялося, що Служба безпеки України проводила профілактичні бесіди з депутатами, які нібито пропонували колегам змінити фракційну належність або вчиняти дії, здатні паралізувати роботу парламенту та перешкодити виконанню ним основних функцій.

Крім того, в межах інших кримінальних проваджень правоохоронні органи отримували інформацію про факти можливого підкупу народних депутатів. На той момент уже існували матеріали негласних слідчих дій, які підтверджували реальність таких спроб. У зв’язку з цим було звернення до генерального прокурора, і 27 листопада відповідні відомості були внесені до ЄРДР.

