Санта-Барбара: переговори України, США та росії знову не відбулися

Мирні переговори України – США – росії знову перенесли після кількох спроб узгодити дату та місце зустрічі. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський, передає Суспільне.

За його словами, спочатку переговори планували провести наприкінці лютого, але згодом їх перенесли на минулий тиждень. Втім, зустріч знову відклали через позицію росії.

📢 «Там ціла ж Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці. Тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США», – розповів глава держави.

За словами Зеленського, українська сторона запропонувала провести зустріч у США. Зокрема, розглядалися варіанти Маямі або Вашингтона, куди українська делегація була готова прибути для переговорів.

Втім, російська сторона відмовилася летіти до Сполучених Штатів. Натомість представники рф запропонували провести зустріч у Туреччині або Швейцарії, але американська сторона не погодила цей варіант.

☝️ Зеленський наголосив, що Україна готова брати участь у переговорах у будь-якій країні. Серед можливих локацій, за його словами, розглядалися США, Туреччина, Швейцарія та Об’єднані Арабські Емірати.

📢 «Вони організатори цієї зустрічі. Чекаємо від них», – сказав український лідер.

За словами Зеленського, остаточне рішення щодо місця проведення переговорів залежить від американської делегації, яка виступає організатором цієї зустрічі.

📌 Нагадаємо, 12 березня у штаті Флорида відбулася зустріч представників США та росії. Американську делегацію очолював спеціальний представник президента США Стів Віткофф, а російську — представник кремля кирило дмитрієв.

📌 Переговори США та Білорусі охоплюють низку політичних та економічних питань, серед яких санкції, відновлення дипломатичних контактів і звільнення ув’язнених. Про це заявив формальний лідер Білорусі Олександр Лукашенко.