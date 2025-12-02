Рим затвердив новий пакет озброєння для України

Італія офіційно оприлюднила урядовий указ, який запускає новий — дванадцятий — пакет військової допомоги Україні. Про це повідомило агентство ANSA. Також Указ про допомогу від 14 листопада опублікували в понеділок, 1 грудня, на сайті Офіційного вісника Італії.

Вказується, що документ, датований 14 листопада, з’явився в офіційному віснику країни та був погоджений Міністерством оборони і Міністерством закордонних справ Італії.

Згідно з указом, Україні безоплатно передадуть військові транспортні засоби, матеріали та обладнання, конкретний перелік яких визначено у секретному документі Генерального штабу.

Попри конфіденційність змісту, структура допомоги традиційно охоплює засоби, необхідні для зміцнення обороноздатності держави.

Документ ухвалений міністром оборони Гвідо Крозетто та підтриманий очільниками МЗС і Міністерства економіки.

Уряд Італії наголошує, що передача спрямована на захист території, суверенітету та цивільного населення України в умовах російської агресії.

В указі підкреслюється, що техніка та матеріали надаються безоплатно, але їхній опис фіксується для бухгалтерського обліку. Генеральний штаб уповноважений забезпечити оперативність постачання всіх елементів пакета.

☝️ До цього пакета, як повідомлялося раніше, Італія включила боєприпаси та ракети для систем ППО SAMP/T, які є серед пріоритетних потреб України.

Водночас у політичному блоці звучать суперечливі оцінки. Раніше віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні заявив, нібито додаткова військова допомога Україні може сприяти корупції в Києві та, на його думку, не наблизить завершення війни.

👉 Нагадаємо, що Італія викликала російського посла через заяви марії захарової про обвал середньовічної вежі в Римі.