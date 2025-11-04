Вівторок, 4 Листопада, 2025
Італія викликала посла рф через заяви захарової про обвал середньовічної вежі

Денис Молотов
Денис Молотов
Італія викликала російського посла через заяви марії захарової про обвал середньовічної вежі в Римі. Як повідомила агенція ANSA у понеділок, 3 листопада, дипломатичний демарш став реакцією на висловлювання речниці МЗС рф, яка пов’язала подію з підтримкою України.

📢 Захарова заявила, що поки уряд Італії витрачатиме кошти платників податків на війну, країна «занепаде» — від економіки до її історичних пам’яток.

Такі слова викликали різке обурення італійської сторони. У Міністерстві закордонних справ Італії назвали коментарі представниці москви «брудними та тривожними» і такими, що демонструють «безпрецедентну вульгарність» російського керівництва.

У відомстві наголосили, що жоден італієць не дозволив би собі спекулювати на трагедії подібного масштабу. Італія, підкреслили дипломати, завжди стоїть поруч із тими, хто постраждав чи переживає складні обставини. Саме цим, зазначили вони, і пояснюється підтримка України, яка бореться проти російської агресії.

☝️ У відповідь на інцидент російського посла олексія парамонова викликали до МЗС Італії, де йому вручили офіційну ноту протесту.

📢 «Такі заяви — ганебні та неприйнятні для цивілізованої держави», — заявив віцепрем’єр і глава МЗС Італії Антоніо Таяні. Він наголосив, що Італія має давню традицію солідарності з народами, які переживають трагедії, і не допустить використання людського горя в політичних цілях.

ℹ️ Вежа Торре-дей-Конті, побудована у XIII столітті за ініціативою Папи Інокентія III, належала його родині. Після землетрусу 1349 року споруда втратила житлову функцію, а наступні підземні поштовхи зруйнували її верхні частини. У XVII столітті нижню частину вежі вдалося зміцнити під час реставрації при Папі Олександрі VIII — саме вона збереглася до наших днів.

👉 Нагадаємо, обвал частини вежі Торре-дей-Конті стався 3 листопада у центрі Риму неподалік Колізея. На той момент споруда перебувала на реконструкції, і повідомлялося про постраждалих серед працівників.

За даними Reuters, будівля була незаселеною з 2006 року, проте на її території проводилися реставраційні роботи, які планували завершити у 2026 році.

Раніше, у жовтні, схожий інцидент стався в Мадриді, де чотири людини загинули внаслідок обвалу будівлі під час реконструкції.

📌 Також повідомлялось, що Грузія передасть Україні генератори — відповідне рішення ухвалили 31 жовтня на засіданні уряду.

