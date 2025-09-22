Рубіжанська громада виплатила майже пів мільйона гривень військовим та їхнім родинам

Майже пів мільйона гривень виплатила Рубіжанська громада військовослужбовцям та їхнім родинам. Про це у понеділок, 22 вересня, повідомили на офіційному сайті Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

✅ Зазначається, що фінансову підтримку отримали 18 громадян. Серед них — 14 військових, які беруть або брали участь у заходах, спрямованих на забезпечення оборони України та захист населення від збройної агресії росії. На їхню користь виділено 420 тисяч гривень.

✅ Крім того, оборонець, який зазнав поранення, отримав 10 тисяч гривень.

✅ Таку ж суму спрямували особі з інвалідністю, що виникла внаслідок війни.

✅ Член родини загиблого (померлого) військового також отримав 10 тисяч гривень.

✅ Окремо підтримано військовослужбовця, у сім’ї якого цього року народилася дитина. Йому виплачено 20 тисяч гривень.

Таким чином, загальна сума допомоги для Захисників і їхніх родин у межах останніх виплат склала близько 490 тисяч гривень.

📈 У повідомленні ОВА нагадали, що з початку року аналогічну грошову допомогу отримали вже 257 оборонців. Загальний обсяг виплат за цей період становить 7 мільйонів 190 тисяч гривень.

☝️ Така підтримка є частиною комплексних заходів, спрямованих на допомогу українським військовим та їхнім родинам.

📲 Для отримання детальної інформації жителі можуть звертатися за телефонами:

050 948 79 25 ;

050 166 52 22 ;

050 767 19 69 ;

093 570 60 10.

👉 Також нагадаємо, що ще 21 мешканець Сіверськодонецької громади отримав допомогу на лікування.