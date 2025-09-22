Понеділок, 22 Вересня, 2025
У Сіверськодонецькій громаді ще 21 людині надали кошти на лікування

Ще 21 мешканець Сіверськодонецької громади отримав допомогу на лікування. Про це у неділю, 21 вересня, повідомили на офіційному сайті Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

📊 Зазначається, що в рамках обласної цільової програми «Турбота» мешканцям громади було надано грошову підтримку на загальну суму 87 тисяч гривень.

✅ Виплати призначені для тих громадян, які потребували значних витрат через тривале лікування тяжких захворювань, проведення складних медичних операцій або мають статус осіб з інвалідністю І та II груп.

✅ Окремо наголошено, що кошти спрямовуються і на підтримку ліжкохворих, які потребують постійного догляду.

Програма «Турбота» діє на Луганщині не перший рік і є важливим інструментом соціальної допомоги в умовах війни. Її головна мета – частково компенсувати мешканцям регіону витрати на лікування, яке у 2025 році для багатьох залишається фінансово непосильним.

Представники обласної влади підкреслюють, що така підтримка є важливим кроком для збереження здоров’я та життя жителів громади, особливо тих, хто перебуває у найскладніших обставинах.

📲 Жителів громади, які також потребують фінансової допомоги на лікування, закликають звертатися за додатковою інформацією за номерами телефонів:

  • 099 035 43 49;
  • 095 572 34 67.

☝️ Також нагадаємо, що мобілізовані особи та добровольці Лисичанської громади отримали фінансову допомогу на загальну суму 120 тисяч гривень.

