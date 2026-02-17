Вівторок, 17 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Розвідка заявила про німецькі компоненти в російських дронах

Денис Молотов
Розвідка заявила про німецькі компоненти в російських дронах
Ілюстративне фото: ГУР МОУ / 17.02.2026

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України заявило, що один російський ударний дрон типу «шахед/ґєрань» може містити від 8 до 12 транзисторів, вироблених німецькою компанією Infineon Technologies.

Масштаби потенційних поставок

За даними розвідки, плани російських окупантів виготовляти до 40 тисяч бойових безпілотників на рік. Тому, щорічна потреба росії в таких транзисторах може сягати до 500 тисяч одиниць.

📢 «Один російський дрон типу “шахед/ґєрань” може містити від 8 до 12 транзисторів, вироблених німецькою фірмою Infineon Technologies… З огляду на плани держави — агресора виробити 40 000 бойових дронів на рік, щорічна потреба росії в таких транзисторах може сягати до півмільйона штук» – ідеться в офіційному дописі.

У ГУР наголошують, що Німеччина є одним із ключових партнерів України, підтримує санкційну політику проти рф та засуджує її агресію. Водночас країна традиційно перебуває у фокусі уваги російських спецслужб.

Схеми обходу санкцій

За інформацією розвідки, агресор використовує розгалужені мережі агентів впливу. А також «тіньових» лобістів у бізнесових і політичних колах для організації постачання заборонених товарів в обхід санкційних обмежень.

Йдеться про створення підставних компаній і формування «сірих» логістичних маршрутів через треті країни. Це дозволяє рф отримувати якісні електронні компоненти для виробництва озброєння та продовження війни проти України.

📢 «Схеми включають створення підставних фірм та сірих логістичних ланцюгів, які пролягають через треті країни, що дозволяє росії отримувати заборонені якісні складові для виготовлення зброї та продовження геноцидної війни в Європі», – йдеться у ГУР.

Необхідність посилення контролю
Розвідка заявила про німецькі компоненти в російських дронах 01
Ілюстративне фото: ГУР МОУ / 17.02.2026

У ГУР підкреслюють, що ситуація потребує посилення механізмів експортного контролю та більшої координації між європейськими партнерами для оперативного виявлення і блокування подібних схем.

Раніше також повідомлялося, що значна частина підприємств російського концерну «Уралвагонзавод» досі не перебуває під санкціями західних країн. Це дозволяє їм продовжувати діяльність без суттєвих обмежень.

👉 Також нагадаємо, що на росії запровадили примусове зовнішнє управління над чотирма дочірніми підприємствами данської компанії з виробництва будівельних матеріалів Rockwool.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Верховна Рада України достроково закрила пленарний тиждень

ВЛАДА

Генштаб: 47 бойових зіткнень на фронті, ворог активний на Покровському і Гуляйпільському напрямках

ВІЙНА

СБУ затримала агентів рф, які підірвали фургон біля будівлі спецслужби у Києві

ПОДІЇ

Вашингтон не змушує Київ і москву до угоди – Рубіо

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 194 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2,3 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

500 млн доларів спільної допомоги на зброю для України

ВАЖЛИВО

На росії суд звільнив контрадмірала, який вкрав 592 млн рублів

ПОДІЇ

Україна закликає Сенат США підтримати санкційний законопроєкт проти рф

ВЛАДА

Зеленський очікує “системні кроки” для посилення захисту інфраструктури, деталі “непублічні”

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 108 бойових зіткнень, ворог застосував понад 3,2 тис. дронів

ВІЙНА

На Львівщині помер дворічний хлопчик від недогляду

КРИМІНАЛ

Зеленський зазначив, що Орбан нарощує свій живіт, а не армію

ПОЛІТИКА

Трансформація іноземних легіонів ЗСУ є “логічним кроком” – Сухопутні війська

ПОДІЇ

Обстріли Херсона: частина міста без світла, можливі перебої з водою

ВІЙНА

На фронті відбулось 129 боєзіткнень, на Покровському напрямку відбито 39 ворожих атак – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"