Розвідка заявила про німецькі компоненти в російських дронах

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України заявило, що один російський ударний дрон типу «шахед/ґєрань» може містити від 8 до 12 транзисторів, вироблених німецькою компанією Infineon Technologies.

Масштаби потенційних поставок

За даними розвідки, плани російських окупантів виготовляти до 40 тисяч бойових безпілотників на рік. Тому, щорічна потреба росії в таких транзисторах може сягати до 500 тисяч одиниць.

📢 «Один російський дрон типу “шахед/ґєрань” може містити від 8 до 12 транзисторів, вироблених німецькою фірмою Infineon Technologies… З огляду на плани держави — агресора виробити 40 000 бойових дронів на рік, щорічна потреба росії в таких транзисторах може сягати до півмільйона штук» – ідеться в офіційному дописі.

У ГУР наголошують, що Німеччина є одним із ключових партнерів України, підтримує санкційну політику проти рф та засуджує її агресію. Водночас країна традиційно перебуває у фокусі уваги російських спецслужб.

Схеми обходу санкцій

За інформацією розвідки, агресор використовує розгалужені мережі агентів впливу. А також «тіньових» лобістів у бізнесових і політичних колах для організації постачання заборонених товарів в обхід санкційних обмежень.

Йдеться про створення підставних компаній і формування «сірих» логістичних маршрутів через треті країни. Це дозволяє рф отримувати якісні електронні компоненти для виробництва озброєння та продовження війни проти України.

📢 «Схеми включають створення підставних фірм та сірих логістичних ланцюгів, які пролягають через треті країни, що дозволяє росії отримувати заборонені якісні складові для виготовлення зброї та продовження геноцидної війни в Європі», – йдеться у ГУР.

Необхідність посилення контролю

У ГУР підкреслюють, що ситуація потребує посилення механізмів експортного контролю та більшої координації між європейськими партнерами для оперативного виявлення і блокування подібних схем.

Раніше також повідомлялося, що значна частина підприємств російського концерну «Уралвагонзавод» досі не перебуває під санкціями західних країн. Це дозволяє їм продовжувати діяльність без суттєвих обмежень.

👉 Також нагадаємо, що на росії запровадили примусове зовнішнє управління над чотирма дочірніми підприємствами данської компанії з виробництва будівельних матеріалів Rockwool.