Середа, 14 Січня, 2026
На росії відібрали чотири заводи данської будівельної компанії Rockwool

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Rockwool

На росії запровадили примусове зовнішнє управління над чотирма дочірніми підприємствами данської компанії з виробництва будівельних матеріалів Rockwool, що розташовані на території рф. Материнська компанія заявила, що більше не контролює свої активи в країні. Про це у вівторок, 13 січня, повідомило агентство Reuters.

📢 «Данська компанія з виробництва будівельних матеріалів Rockwool заявила у вівторок, що рф взяла під контроль чотири заводи компанії у рф. Компанія більше не контролює свої активи в країні», — йдеться у повідомленні.

У заяві Rockwool зазначається, що після рішення російської влади підприємства будуть деконсолідовані, а чисту вартість бізнесу у рф буде списано. У компанії уточнили, що сукупний власний капітал цих активів станом на 31 грудня становив 469 мільйонів євро.

☝️ У Rockwool також наголосили, що мають намір захищати свої законні права відповідно до положень двосторонньої інвестиційної угоди між Данією та росією.

Водночас у компанії зазначили, що не налаштовані оптимістично щодо можливого скасування рішення про запровадження примусового зовнішнього управління над російськими дочірніми структурами.

Rockwool працює на російському ринку з 1995 року. Компанія володіла чотирма заводами, розташованими у Балашисі московської області, Виборгу Ленінградської області, Троїцьку Челябінської області. А також на території особливої економічної зони «Алабуга» в Республіці Татарстан.

⚠️ Нагадаємо, у квітні 2022 року Rockwool оголосила про продовження своєї діяльності на росії, попри повномасштабне вторгнення рф в Україну.

☝️ У вересні 2023 року стало відомо, що продукція Rockwool використовувалася для будівництва та ремонту кораблів Військово-морського флоту росії. А вже у листопаді 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло компанію Rockwool до переліку міжнародних спонсорів війни.

📌 Також нагадаємо, що наприкінці минулого року в економіці росії дедалі чіткіше проявляються ознаки системної кризи. Вона безпосередньо позначається на добробуті народонаселення країни окупантів.

