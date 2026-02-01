росіяни вдарили дроном по автобусу шахтарів: загинули 15 людей

На Дніпропетровщині 1 лютого російський дрон атакував службовий автобус одного з підприємств у Павлоградському районі. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

📢 «Російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі Попередньо, загинули 12 людей», — зазначили у повідомленні.

☝️ За наявною інформацією, ще семеро людей зазнали травм і були госпіталізовані до медичного закладу.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що автобус належав підприємству ДТЕК «Павлоградвугілля».

Унаслідок влучання на місці удару виникла пожежа. Вогнеборці оперативно ліквідували займання.

Згодом міністр енергетики Денис Шмигаль підтвердив, що російські дрони вразили службовий автобус одного з енергетичних підприємств поблизу шахти Тернівська у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

☝️ За його словами, в результаті теракту загинули 15 працівників шахти, ще семеро людей дістали поранення.

📢 «Кількість постраждалих через російську атаку збільшилася до 15 осіб», – повідомили з часом в ДСНС оновлену інформацію.

1 з 4

📌 Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по пологовому будинку у Запоріжжі. Унаслідок тієї атаки постраждали шестеро людей.