Вівторок, 17 Лютого, 2026
ВАЖЛИВО

росіяни вбили працівників Слов’янської ТЕС

Денис Молотов
росіяни вбили працівників Слов'янської ТЕС 03
Атака росіян на енергетиків / ДСНС України / 17.02.2026

Три працівники Слов’янської ТЕС загинули внаслідок атаки російського безпілотника на їхній автомобіль вранці 17 лютого. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

📢 «Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов’янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули. Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях», – зазначили у відомстві.

Деталі атаки

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнили, що обстріл стався у місті Миколаївка Краматорського району.

За інформацією рятувальників:

  • загинули три людини;
  • ще одна людина отримала поранення;
  • надзвичайники надали постраждалому допомогу та передали медикам;
  • було ліквідовано загоряння автомобіля.

📢 «У результаті обстрілу загинули три особи, ще одна людина отримала поранення. На місці події надзвичайники надали допомогу постраждалому та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Крім того, рятувальники ліквідували загоряння автомобіля», – розповіли у відомстві.

У ніч на вівторок російські війська запустили по Україні 29 ракет і 396 дронів. Підрозділи ППО та РЕБ перехопили або подавили більшість цілей, зокрема всі 25 крилатих ракет.

Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що під ударом опинилися 12 областей. За його словами, противник намагався завдати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі країни.

👉 Також нагадаємо, в ГУР заявили, що один російський ударний дрон може містити від 8 до 12 транзисторів, вироблених німецькою компанією Infineon Technologies.

