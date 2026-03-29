росія вдарила по виробничих об’єктах Нафтогазу

Четвертий день поспіль ворог продовжує атаки дронами на підприємства Групи НАК «Нафтогаз» України. Війська рф минулої доби атакували безпілотниками виробничі об’єкти Групи НАК «Нафтогаз» України у Сумській області, внаслідок чого зафіксовано значні пошкодження. Про це повідомила пресслужба компанії.

За даними «Нафтогазу», внаслідок ворожого удару виникла пожежа на одному з об’єктів. Загоряння вдалося оперативно ліквідувати. Постраждалих унаслідок атаки немає.

На місці працювали відповідні служби, які швидко локалізували пожежу та запобігли її поширенню. Наразі триває оцінка пошкоджень та усунення наслідків обстрілу.

📌 Нагадаємо

Окупаційні російські війська третю добу поспіль атакують об’єкти групи «Нафтогаз» у Полтавській області, внаслідок чого загинув працівник підприємства.

Окупаційні російські війська продовжують системні удари по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, в ніч на 29 березня було атаковано об’єкти на Одещині, що спричинило перебої з електропостачанням.

Крім того, повідомлялося про удар по Хмельницькій області, де також виникли проблеми з електрикою.