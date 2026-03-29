росія вдарила по виробничих об’єктах Нафтогазу

Денис Молотов
росія вдарила по виробничих об’єктах Нафтогазу
Фото ілюстративне: НАК "Нафогаз" України / 29.03.2026

Четвертий день поспіль ворог продовжує атаки дронами на підприємства Групи НАК «Нафтогаз» України. Війська рф минулої доби атакували безпілотниками виробничі об’єкти Групи НАК «Нафтогаз» України у Сумській області, внаслідок чого зафіксовано значні пошкодження. Про це повідомила пресслужба компанії.

За даними «Нафтогазу», внаслідок ворожого удару виникла пожежа на одному з об’єктів. Загоряння вдалося оперативно ліквідувати. Постраждалих унаслідок атаки немає.

На місці працювали відповідні служби, які швидко локалізували пожежу та запобігли її поширенню. Наразі триває оцінка пошкоджень та усунення наслідків обстрілу.

📌 Нагадаємо

Окупаційні російські війська третю добу поспіль атакують об’єкти групи «Нафтогаз» у Полтавській області, внаслідок чого загинув працівник підприємства.

Окупаційні російські війська продовжують системні удари по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, в ніч на 29 березня було атаковано об’єкти на Одещині, що спричинило перебої з електропостачанням.

Крім того, повідомлялося про удар по Хмельницькій області, де також виникли проблеми з електрикою.

