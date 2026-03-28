ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Удари по Нафтогазу на Полтавщині: загинув працівник

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: попередні російські атаки на інфраструктуру України.

Окупаційні російські війська третю добу поспіль атакують об’єкти групи «Нафтогаз» у Полтавській області, внаслідок чого загинув працівник підприємства. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Фото: НАК “Нафтогаз” України / Telegram / 28.03.2026

📢 «Дуже складний тиждень. Третю добу поспіль тривають удари по об’єктах Нафтогазу на Полтавщині. На жаль, під час однієї з атак росіяни вбили нашого колегу – 55-річного Романа Чмихуна, оператора технологічних установок. Глибокі співчуття рідним, близьким та всьому колективу. Це вже друга хвороблива втрата для нас лише на цьому тижні», — заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Наразі на місцях влучань працюють усі відповідні служби. Роботу пошкодженого обладнання зупинено, триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Останні удари по енергетичній інфраструктурі України свідчать про системний тиск з боку рф на критичні об’єкти, зокрема паливно-енергетичний сектор. Ці атаки спрямовані не лише на економічне виснаження, але й на створення ризиків для енергетичної безпеки країни.

📌 Нагадаємо

Раніше, 8 лютого, російські війська вже завдавали ударів по об’єктах «Нафтогазу» у Полтавській області — тоді було зафіксовано пошкодження.

Крім того, 11 березня рф активізувала атаки на півдні України, намагаючись зірвати постачання неросійської нафти до Європи.

Окупаційні російські війська протягом минулої доби та в ніч на 27 березня здійснили атаку на газовидобувну інфраструктуру у Полтавській області.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип