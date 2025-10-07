Вівторок, 7 Жовтня, 2025
росія розпочала етап підготовки до війни з НАТО – ISW

Денис Молотов
росія активізувала інформаційно-психологічну кампанію, яка, за оцінками аналітиків, може бути елементом підготовки до потенційної війни з НАТО. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому напередодні.

У документі наводиться заява Служби зовнішньої розвідки рф. Згідно з нею, Велика Британія нібито планує диверсію — напад групи проукраїнських росіян на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в одному з європейських портів.

російська спецслужба стверджує, що диверсанти начебто діятимуть за наказом москви, а Британія планує оснастити їх китайським підводним обладнанням, аби звинуватити Китай у підтримці агресії росії проти України.

☝️ В ISW зазначили, що така риторика повторює вже відомі наративи про «фальшиві атаки» на європейські держави — Польщу, Молдову чи Сербію. За словами аналітиків, останніми тижнями подібні заяви трапляються дедалі частіше, що свідчить про нову узгоджену модель інформаційної діяльності.

📢 «Ця модель організованої діяльності свідчить про те, що росія вступила в першу фазу підготовки до переходу на вищий рівень війни, ніж той, у якому рф зараз бере участь — наприклад, до майбутньої війни між НАТО і росією», — йдеться у звіті ISW.

“Невідомі” безпілотники над ЄС 👇

У документі також зазначено, що з осені 2025 року помітно зросла кількість російських атак і порушень повітряного простору країн НАТО. Зокрема, з використанням “невідомих” безпілотників над стратегічними, військовими, критичними та цивільними об’єктами.

Разом із тим в ISW наголошують, що поки немає доказів, що кремль уже ухвалив рішення про початок повномасштабного конфлікту з Альянсом. Також, начебто й немає конкретних термінів, коли це може статися.

Аналітики припускають, що москва реалізує довгострокову стратегію, яка може слугувати частиною підготовки до майбутнього конфлікту з НАТО. Вона включає реструктуризацію військових округів на заході та розбудову баз біля кордону з Фінляндією.

🪖 Водночас у звіті підкреслено, що на теперішньому етапі ознаки підготовки до негайного зіткнення з НАТО відсутні.

☝️ ISW зазначає, що через численні заяви про «фальшиві прапори» москва прагне посіяти страх серед європейців. Головна мета – підірвати єдність Альянсу та зменшити підтримку України. Усередині ж росії такі меседжі створюють образ «ворожого Заходу» і готують громадську думку до можливої ескалації конфлікту з НАТО.

⚠️ Нагадаємо, комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс заявляв, що німецька розвідка має докази обговорення у кремлі потенційного плану нападу на НАТО.

Раніше очільник російського МЗС сергій лалавров запевняв, що росія «ніколи не мала і не має наміру нападати» на країни-члени Альянсу. Водночас речник кремля дмитро пєсков називав поточну ситуацію «де-факто війною з НАТО».

☝️ Також нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники також відчують наслідки, подібні до тих, які переживають українці під час відключень електроенергії після російських атак.

