росія атакувала Запоріжжя: загинула людина, багато поранених

У ніч проти 30 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, випустивши щонайменше 20 дронів та ракет. Пошкоджено десятки приватних будинків і багатоповерхівок, найбільше постраждав гуртожиток.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ (МВС України), унаслідок удару загинув щонайменше один чоловік.

📢 «Рятувальники деблокували тіло чоловіка з-під завалів зруйнованого житлового будинку. Наразі тривають пошуки ще однієї зниклої людини», — повідомили у МВС.

Станом на ранок кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них шестеро дітей віком від двох до шістнадцяти років. У місті працюють усі екстрені служби, тривають аварійно-рятувальні роботи.

☝️ За попередніми даними, росіяни запустили по місту щонайменше 8 ракет і 20 безпілотників-камікадзе. Раніше повідомлялося про 15 поранених.

Крім нічної атаки, 29 жовтня в області зафіксовано низку інших ворожих ударів. Унаслідок обстрілів у Запоріжжі, Запорізькому та Пологівському районах сталося шість пожеж.

Ввечері російські війська вдарили FPV-дроном по селу Біленьке.

📢 «У результаті атаки загинула жінка, ще один чоловік отримав травми. Його вдалося врятувати та доправити до лікарні службовим автомобілем поліції», — зазначили у ДСНС.

У кількох населених пунктах вогнеборці ліквідували масштабні загоряння — у двоповерховому дачному будинку площею 60 кв. м, у житловому будинку (80 кв. м), а також у літній кухні та гаражі (50 кв. м). У селі Преображенка пожежники загасили полум’я, що охопило автомобіль і суху рослинність на площі 25 кв. м.

Сапери ДСНС за добу знищили 34 фугасно-уламкові касетні елементи авіабомби, саморобний вибуховий пристрій і ручну гранату, знайдені в населених пунктах області.

Для забезпечення мешканців водою рятувальники доставили 24 тонни технічної води. У ліквідації наслідків атак брали участь 171 фахівець ДСНС та 44 одиниці техніки.

👉 Також нагадаємо, що внаслідок ракетного удару росії по Ладижину у Вінницькій області місто залишилося без тепла та водопостачання.