Четвер, 30 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

росія атакувала Запоріжжя: загинула людина, багато поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
росія атакувала Запоріжжя: загинула людина, багато поранених

У ніч проти 30 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, випустивши щонайменше 20 дронів та ракет. Пошкоджено десятки приватних будинків і багатоповерхівок, найбільше постраждав гуртожиток.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ (МВС України), унаслідок удару загинув щонайменше один чоловік.

📢 «Рятувальники деблокували тіло чоловіка з-під завалів зруйнованого житлового будинку. Наразі тривають пошуки ще однієї зниклої людини», — повідомили у МВС.

Станом на ранок кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них шестеро дітей віком від двох до шістнадцяти років. У місті працюють усі екстрені служби, тривають аварійно-рятувальні роботи.

☝️ За попередніми даними, росіяни запустили по місту щонайменше 8 ракет і 20 безпілотників-камікадзе. Раніше повідомлялося про 15 поранених.

 

Крім нічної атаки, 29 жовтня в області зафіксовано низку інших ворожих ударів. Унаслідок обстрілів у Запоріжжі, Запорізькому та Пологівському районах сталося шість пожеж.

Ввечері російські війська вдарили FPV-дроном по селу Біленьке.

📢 «У результаті атаки загинула жінка, ще один чоловік отримав травми. Його вдалося врятувати та доправити до лікарні службовим автомобілем поліції», — зазначили у ДСНС.

У кількох населених пунктах вогнеборці ліквідували масштабні загоряння — у двоповерховому дачному будинку площею 60 кв. м, у житловому будинку (80 кв. м), а також у літній кухні та гаражі (50 кв. м). У селі Преображенка пожежники загасили полум’я, що охопило автомобіль і суху рослинність на площі 25 кв. м.

Сапери ДСНС за добу знищили 34 фугасно-уламкові касетні елементи авіабомби, саморобний вибуховий пристрій і ручну гранату, знайдені в населених пунктах області.

Для забезпечення мешканців водою рятувальники доставили 24 тонни технічної води. У ліквідації наслідків атак брали участь 171 фахівець ДСНС та 44 одиниці техніки.

👉 Також нагадаємо, що внаслідок ракетного удару росії по Ладижину у Вінницькій області місто залишилося без тепла та водопостачання.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Рейтинг Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня — ЗМІ

ПОЛІТИКА

Вибух на залізничному вокзалі в Овручі: четверо загиблих

ВАЖЛИВО

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні: постраждали діти та медики

ВАЖЛИВО

Ворог обстріляв критичну інфраструктуру на Чернігівщині: є пошкодження

ВІЙНА

Аеропорт Вільнюса втретє за три дні призупиняв роботу

ПОДІЇ

Підтоплено армію окупантів: у Бєлгородському водосховищі стрімко падає рівень води

ВІЙНА

На фронті – 120 боїв, уражено російський пункт управління: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Землетрус сколихнув Туреччину: пошкоджено будівлі, є постраждалі

ПОДІЇ

Удар рф по Херсону: загинули дві жінки, постраждали діти

ВАЖЛИВО

OpenAI готується до IPO з оцінкою до 1 трлн доларів — Reuters

ЕКОНОМІКА

Якими будуть зимові тарифи на світло

ВЛАДА

Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила

ПОДІЇ

путін у лікарні пропонує зупинити бойові дії на Донбасі

ВАЖЛИВО

Зеленський анонсував план припинення вогню

ВАЖЛИВО

Засланець путіна заявив про «наближення» до вирішення війни з Україною

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"