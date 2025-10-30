Після російського удару Ладижин залишився без тепла і води

Внаслідок ракетного удару росії по Ладижину у Вінницькій області місто залишилося без тепла та водопостачання. Про це повідомив секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць у середу, 30 жовтня.

📢 «Провели комісію ТЕБ. Всі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті. Забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води. Готується до запуску альтернативна система теплопостачання», — зазначив Коломієць.

☝️ За його словами, дитячі садки сьогодні не працюють, а після відбою повітряної тривоги у місті почнуть роботу спеціальні групи для оцінки масштабів руйнувань.

Мешканців будинків, що зазнали найбільших пошкоджень, планують тимчасово відселити.

Енергетики готуються до відновлення електропостачання одразу після завершення повітряної тривоги.

✅ Пізніше було повідомлено, що у лікарні було відновлено теплопостачання.

👉 Нагадаємо, в ніч проти 30 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Ладижину, спричинивши серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Крім того, під час нічної атаки БпЛА по Борисполю постраждала жінка, у місті виникла пожежа та зафіксовані руйнування житлових будинків.

📌 Також раніше внаслідок чергового обстрілу Чернігівщини російські війська пошкодили важливий енергетичний об’єкт у Корюківському районі.