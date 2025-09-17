Робоча група Кремінської громади допомагатиме мешканцям у доступі до суду

У Кремінській міській військовій адміністрації (МВА) відбулося засідання тимчасової робочої групи, створеної для забезпечення безбар’єрного доступу мешканців громади до правосуддя. Про це йдеться на офіційній сторінці Кремінської МВА у соцмережі Facebook.

Ця проблема стала особливо актуальною через тимчасову окупацію Кремінської громади. Кремінський районний суд призупинив роботу, а його повноваження були передані Межівському районному суду Дніпропетровської області.

Наразі Межівський районний суд не може ефективно виконувати свої функції через наближення фронту, і мешканці громади не мають можливості підтвердити право власності на житло або отримати компенсацію за зруйновані домівки. У черзі на розгляд перебуває понад півсотні справ, деякі з яких залишаються нерозглянутими вже понад рік. Ця ситуація особливо складна для військовослужбовців, ветеранів, багатодітних родин, людей похилого віку та маломобільних груп, для яких судові процеси стають важким випробуванням.

З метою розв’язання проблеми розпорядженням начальника Кремінської МВА була створена тимчасова робоча група, яка займається питаннями доступу до правосуддя та впровадження принципів безбар’єрності у діяльності громади. Для пришвидшення процесу було надіслано листи до Державної судової адміністрації з проханням відновити доступ до правосуддя безпосередньо в Кремінській громаді.

На засіданні робочої групи начальник Кремінської МВА Олександр Дунець наголосив:

📢 «Наше завдання – допомогти мешканцям пройти цей шлях і відновити справедливість. Мова йде не просто про документи, а про дах над головою і можливість жити далі».

Головний спеціаліст-юрисконсульт Дмитро Кошаков повідомив, що на звернення Кремінської МВА Державна судова адміністрація Дніпропетровської області ухвалила рішення передати повноваження розгляду цих справ Павлоградському міськрайонному суду. Це рішення сприятиме прискоренню розгляду справ та надасть мешканцям громади змогу отримати необхідні документи та правові гарантії.

📩 Зв’язок із Кремінською МВА можна підтримати через електронну пошту: info@kremrada.gov.ua

📲 Контактні телефони Павлоградського суду доступні на його 👉 сайті.

