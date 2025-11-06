Рютте про засідання путіна: «Не бачу сенсу реагувати на його шоу»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте іронічно відреагував на чергову заяву російського диктатора владіміра путіна щодо можливого відновлення ядерних випробувань. Про це у середу, 5 листопада, повідомило румунське видання Digi24.

Під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном журналісти запитали Рютте, як він оцінює засідання російського Радбезу, яке путін скликав у відповідь на анонс американських ядерних випробувань.

📢 «Я вже давно не реагую на засідання, які організовує путін. Йому платять як президенту росії, тому він їх організовує», — з іронією відповів Рютте.

☝️ Нагадаємо, що того ж дня путін доручив МЗС і силовим структурам підготувати пропозиції щодо відновлення ядерних випробувань, які росія не проводила вже понад 35 років. Про це він заявив на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки рф.

Міністр оборони Андрій Білоусов запропонував «негайно розпочати підготовку» до ядерних випробувань в Архангельській області. За словами учасників засідання, така ініціатива стала «відповіддю» на наказ президента США Дональда Трампа Пентагону відновити власну програму ядерних тестів.

📌 Нагадаємо, що у жовтні путін повідомив про завершення випробувань російської ракети з ядерним двигуном «буревісник» та ударного безпілотника «посейдон».

👉 Також стало відомо, що в ніч на 5 листопада в Ярославській області російської федерації відбулася атака дронів, унаслідок якої були пошкоджені дві нафтоперекачувальні станції (НПС).