Рютте про засідання путіна: «Не бачу сенсу реагувати на його шоу»

Денис Молотов
Денис Молотов
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте іронічно відреагував на чергову заяву російського диктатора владіміра путіна щодо можливого відновлення ядерних випробувань. Про це у середу, 5 листопада, повідомило румунське видання Digi24.

Під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном журналісти запитали Рютте, як він оцінює засідання російського Радбезу, яке путін скликав у відповідь на анонс американських ядерних випробувань.

📢 «Я вже давно не реагую на засідання, які організовує путін. Йому платять як президенту росії, тому він їх організовує», — з іронією відповів Рютте.

☝️ Нагадаємо, що того ж дня путін доручив МЗС і силовим структурам підготувати пропозиції щодо відновлення ядерних випробувань, які росія не проводила вже понад 35 років. Про це він заявив на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки рф.

Міністр оборони Андрій Білоусов запропонував «негайно розпочати підготовку» до ядерних випробувань в Архангельській області. За словами учасників засідання, така ініціатива стала «відповіддю» на наказ президента США Дональда Трампа Пентагону відновити власну програму ядерних тестів.

📌 Нагадаємо, що у жовтні путін повідомив про завершення випробувань російської ракети з ядерним двигуном «буревісник» та ударного безпілотника «посейдон».

👉 Також стало відомо, що в ніч на 5 листопада в Ярославській області російської федерації відбулася атака дронів, унаслідок якої були пошкоджені дві нафтоперекачувальні станції (НПС).

