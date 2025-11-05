Середа, 5 Листопада, 2025
На росії дрони пошкодили дві нафтоперекачувальні станції

У ніч на 5 листопада в Ярославській області російської федерації відбулася атака дронів, унаслідок якої були пошкоджені дві нафтоперекачувальні станції (НПС). Про це повідомив губернатор регіону михайло євраєв у своєму Telegram-каналі.

На росії дрони пошкодили дві нафтоперекачувальні станції 📢 «Внаслідок атаки ворожих БпЛА на енергетичну інфраструктуру Ярославської області завдано незначних пошкоджень нафтоперекачувальним станціям у двох округах регіону. За попередніми даними, постраждалих немає. Наразі наслідки локалізовані», — написав євраєв.

☝️ Відомо, що на території Ярославщини розташовані кілька важливих об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема НПС Палкіно у Мишкінському районі та НПС Некоуз у Рибінську, які належать компанії «Транснєфть».

Сьогодні близько 7:30 ранку російська авіаційна служба Росавіація тимчасово закрила для польотів аеропорт Туношна в Ярославлі. Обмеження тривали майже чотири години, після чого рух було відновлено.

🔻 Раніше того ж дня повідомлялося про удари безпілотників по енергетичних об’єктах у місті Орел, де атаковано теплоелектроцентраль (ТЕЦ).

А також про пошкодження електропідстанції у місті Володимир.

