Середа, 10 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У США з’явився законопроєкт про вихід з НАТО

Денис Молотов
У США з’явився законопроєкт про вихід з НАТО

Член Палати представників Конгресу США від Кентуккі, республіканець Томас Массі оголосив про внесення законопроєкту, що передбачає вихід Сполучених Штатів з НАТО. Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) ввечері 10 грудня. Конгресмен заявив, що, на його переконання, «НАТО — це пережиток Холодної війни».

За словами Массі, Вашингтон має припинити участь у Північноатлантичному альянсі. А кошти американських платників податків спрямувати на «захист власної країни, а не соціалістичних держав». У своєму дописі він зазначив:

📢 «Сполучені Штати повинні вийти з НАТО та використовувати ці гроші для захисту нашої країни, а не соціалістичних країн. Сьогодні я вніс законопроєкт HR6508, щоб припинити наше членство в НАТО».

У пояснювальній частині документа конгресмен зазначив, що Блок було створено з метою стримування Радянського Союзу, який припинив існування понад три десятиліття тому. На його думку, участь США у НАТО «обійшлася платникам податків у трильйони доларів». Це також, нібито, продовжує створювати ризики залучення американських військових до зовнішніх конфліктів.

☝️ Законопроєкт зобов’язує президента США офіційно повідомити Альянс про рішення щодо виходу не пізніше ніж через 30 днів після набрання документом чинності. Також у тексті зазначається, що завдання, визначені для НАТО у період Холодної війни, більше не відповідають сучасним національним інтересам Сполучених Штатів.

Окремий пункт законопроєкту наголошує, що держави Європи, які входять до складу Альянсу, мають достатні військові та фінансові ресурси, аби самостійно забезпечувати власну оборону. У такий спосіб документ обмежує можливість використання американських бюджетних коштів для фінансування спільних структур НАТО.

На тлі появи законопроєкту ЗМІ раніше повідомили про плани Вашингтона скоротити частину безпекової підтримки Литви, Латвії та Естонії. Трьох країн-членів НАТО, що межують з росією. У відповідь представник Пентагону Девід Бейкер підкреслив, що Європі варто поступово зменшувати залежність від американської допомоги. Оскільки зазначено, що США зосереджуватимуть більше уваги на внутрішніх пріоритетах.

👉 Також нагадаємо, що Трамп 8 грудня, під час розмови з журналістами знову різко висловився щодо фінансової підтримки України. Саме тієї, яку здійснювала попередня адміністрація колишнього президента США Джо Байдена.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Суми знеструмлені після вечірньої атаки дронами: росіяни били по енергетиці

ВІЙНА

В ЗСУ відреагували на російську атаку Печенізької греблі

ВІЙНА

Оголошено в розшук «депутатів лнр» : до суду скеровано обвинувальні акти

КРИМІНАЛ

Угорщина заблокувала «план Б» допомоги Україні

ПОЛІТИКА

Вифлеємський вогонь миру дістався Києва

СУСПІЛЬСТВО

Атака рф на Дніпропетровську область: загинула 12-річна дитина

ВІЙНА

Нетаньягу не складе повноважень в обмін на помилування – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Фейк: Українські залізниці перейшли на паротяги через брак поїздів

СТОПФЕЙК

Війська рф вдарили по енергетиці України — Міненерго

ВАЖЛИВО

Фейк: Убитий у Львові співробітник ТЦК «не служив в АТО і взагалі не воював»

СТОПФЕЙК

На фронті 167 боїв, на Покровському напрямку відбили 52 атаки: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

У 2026 році молодим лікарям на селі та прифронті продовжать виплати по 200 тис. грн

ВЛАДА

Балістичний удар по Кривому Рогу: є постраждалі та руйнування

ВАЖЛИВО

Макрон пропонує Сі Цзіньпіну зупинити російські атаки по Україні

ВАЖЛИВО

Літак рф скинув авіабомбу на електропідстанцію в Бєлгороді

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ