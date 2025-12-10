У США з’явився законопроєкт про вихід з НАТО

Член Палати представників Конгресу США від Кентуккі, республіканець Томас Массі оголосив про внесення законопроєкту, що передбачає вихід Сполучених Штатів з НАТО. Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) ввечері 10 грудня. Конгресмен заявив, що, на його переконання, «НАТО — це пережиток Холодної війни».

За словами Массі, Вашингтон має припинити участь у Північноатлантичному альянсі. А кошти американських платників податків спрямувати на «захист власної країни, а не соціалістичних держав». У своєму дописі він зазначив:

📢 «Сполучені Штати повинні вийти з НАТО та використовувати ці гроші для захисту нашої країни, а не соціалістичних країн. Сьогодні я вніс законопроєкт HR6508, щоб припинити наше членство в НАТО».

У пояснювальній частині документа конгресмен зазначив, що Блок було створено з метою стримування Радянського Союзу, який припинив існування понад три десятиліття тому. На його думку, участь США у НАТО «обійшлася платникам податків у трильйони доларів». Це також, нібито, продовжує створювати ризики залучення американських військових до зовнішніх конфліктів.

☝️ Законопроєкт зобов’язує президента США офіційно повідомити Альянс про рішення щодо виходу не пізніше ніж через 30 днів після набрання документом чинності. Також у тексті зазначається, що завдання, визначені для НАТО у період Холодної війни, більше не відповідають сучасним національним інтересам Сполучених Штатів.

Окремий пункт законопроєкту наголошує, що держави Європи, які входять до складу Альянсу, мають достатні військові та фінансові ресурси, аби самостійно забезпечувати власну оборону. У такий спосіб документ обмежує можливість використання американських бюджетних коштів для фінансування спільних структур НАТО.

1 з 4

На тлі появи законопроєкту ЗМІ раніше повідомили про плани Вашингтона скоротити частину безпекової підтримки Литви, Латвії та Естонії. Трьох країн-членів НАТО, що межують з росією. У відповідь представник Пентагону Девід Бейкер підкреслив, що Європі варто поступово зменшувати залежність від американської допомоги. Оскільки зазначено, що США зосереджуватимуть більше уваги на внутрішніх пріоритетах.

👉 Також нагадаємо, що Трамп 8 грудня, під час розмови з журналістами знову різко висловився щодо фінансової підтримки України. Саме тієї, яку здійснювала попередня адміністрація колишнього президента США Джо Байдена.