П’ятниця, 28 Листопада, 2025
рф застосовує Shahed для «полювання» на українську авіацію

Денис Молотов
Окупаційні російські війська перейшли до використання ударних дронів типу «Shahed» у новому — керованому — форматі, спрямовуючи їх на цілеспрямоване «полювання» на українські гелікоптери та літаки. Про це розповів заступник міністра оборони України з питань інновацій, підполковник Юрій Мироненко в інтерв’ю виданню Business Insider, опублікованому 27 листопада.

Ця практика свідчить про подальше ускладнення тактики рф і новий рівень ескалації бойових дій.

За словами Мироненка, російська армія експериментує не лише з модернізованими модифікаціями «Shahed», але й із зовсім іншими їхніми варіантами. Управління такими дронами здійснюють оператори, які перебувають безпосередньо на передовій або в її безпосередній близькості. При цьому зв’язок забезпечують через спеціальні антени, розміщені як у тимчасово окупованих районах України, так і у прикордонних регіонах на росії й навіть на території Білорусі.

Посадовець підкреслив, що головна проблема в тому, що керовані БпЛА типу «Shahed» здатні адаптуватися до реальної бойової обстановки: оператори можуть у режимі реального часу не лише коригувати політ, але й намагатися збивати українські повітряні цілі прямо у небі. Це значно ускладнює роботу українських сил ППО й істотно скорочує час на реагування.

Мироненко наголосив, що така тактика створює нові загрози для авіації ЗСУ. Потенційні атаки можуть здійснюватися у моменти, коли українська авіація бере участь у знищенні ворожих дронів або прикритті підрозділів на землі.

Business Insider зазначає, що українські гелікоптери й літаки активно використовуються для перехоплення російських ударних БпЛА типу «Shahed». Однак, нові дії рф можуть бути спрямовані на те, щоб послабити та частково нейтралізувати українську систему протиповітряної оборони.

Раніше у Повітряних силах повідомляли, що російські війська розширюють тактику масованих атак по критичній інфраструктурі, все частіше застосовуючи балістичні ракети.

👉 Також нагадаємо, що російська атака дронів у ніч проти 27 листопада була спрямована й на Одеську область.

e-mail: admin@irtafax.com

