Іран атакував енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії

Денис Молотов
Іран атакував енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Атака на нафтопровід Саудівської Аравії стала черговим епізодом ескалації на Близькому Сході. Стало відомо, що Іран завдав удару по ключовій енергетичній інфраструктурі країни. Про це повідомляє Financial Times у середу, 8 квітня.

Йдеться про трубопровід Схід-Захід, який транспортує нафту з узбережжя Перської затоки до Червоного моря. За даними джерел, уражено одну з насосних станцій уздовж магістралі довжиною близько 1200 км.

Попередньо, атака на нафтопровід Саудівської Аравії могла бути здійснена за допомогою безпілотника. Водночас співрозмовники видання зазначають, що критичного впливу на роботу системи може не бути завдяки наявності резервних потужностей.

Експлуатацією трубопроводу займається Saudi Aramco, яка наразі не коментує інцидент.

☝️ У Міноборони Саудівської Аравії повідомили про перехоплення дев’яти дронів протягом кількох годин, не уточнюючи, чи пов’язані вони безпосередньо з атакою.

💥 Порушення оголошеного «перемир’я»

🔹 Атака на нафтопровід Саудівської Аравії відбулася попри оголошене «перемир’я» між США та Іраном.

🔹 Зокрема, Кувейт заявив про «інтенсивну хвилю» атак на нафтові об’єкти та електростанції, які спричинили значні пошкодження.

🔹 У свою чергу, ОАЕ повідомили про перехоплення 17 балістичних ракет і 35 дронів від початку «перемир’я».

🔹 Іран також заявив про удар по нафтопереробному заводу на острові Лаван, назвавши це актом агресії.

🔹 Крім того, Катар і Бахрейн повідомили про перехоплення іранських ракет і безпілотників.

Попри потенційне відкриття Ормузької протоки, танкерний трафік залишається обмеженим — більшість суден уникає проходження через регіон.

ℹ️ Нафтопровід Схід-Захід є стратегічним маршрутом для Саудівської Аравії, особливо в умовах обмеження судноплавства через Ормузьку протоку. Його було побудовано у 1980-х роках, і він дозволяє транспортувати до 4,9 млн барелів нафти на добу до порту Янбу на узбережжі Червоного моря.

Нагадаємо

Раніше Дональд Трамп погодився призупинити атаки на Іран на два тижні в обмін на відкриття Ормузької протоки та продовження переговорів.

