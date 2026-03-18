рф вдарила дроном по ТЦК у Сумах: є постраждалі

Відбулась потужна атака на ТЦК міста Суми у середу, 18 березня. Окупаційні російські війська завдали удару дроном по будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Сергій Кривошеєнко та журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.

☝️ За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали люди, які перебували на зупинці громадського транспорту поблизу місця влучання.

📢 «Серед потерпілих – дитина 16 років. Травмованого підлітка госпіталізовано. Ще одна поранена жінка доставлена до лікарні», – зазначив він.

Унаслідок удару також пошкоджено житлову інфраструктуру. Зокрема, у дворі двох багатоповерхових будинків вибито вікна та балконні блоки.

У Сумському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки раніше наголошували, що подібні атаки мають системний характер.

📢 «Атаки росії дронами-камікадзе по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки – це не випадковість, а свідома тактика ворога… Це цілеспрямована кампанія, мета якої очевидна – зірвати процес поповнення лав Збройних Сил України… Інформаційно-психологічні операції не дали ворогу бажаного результату. Відтак, він вдається до прямих ударів. Проте, ТЦК та СП Сумської області продовжують і будуть продовжувати виконувати свої завдання», – йдеться у повідомленні.

👉 Під регулярними ударами опиняється не лише енергетична чи військова інфраструктура, а й система мобілізації. У вівторок, 17 березня, на Чернігівщині російський ударний безпілотник (БпЛА) влучив у адміністративну будівлю, де розміщені державні установи. За інформацією, у будові працювали окружна прокуратура та районний ТЦК.