Дрон рф влучив у будівлю ТЦК на Чернігівщині

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У вівторок, 17 березня, на Чернігівщині російський ударний безпілотник (БпЛА) влучив у адміністративну будівлю, де розміщені державні установи. За інформацією, у будові працювали окружна прокуратура та районний ТЦК. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах і місцевій владі, передає Суспільне.

📢 «У Чернігівському районі 17 березня об 11:40 зафіксували влучання російського БпЛА у двоповерхову будівлю, де розміщені працівники окружної прокуратури і РТЦК та СП», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки пошкоджено фасад, вікна та дах приміщення. За попередніми даними, інформація про постраждалих не надходила.

📌 Нагадаємо, раніше у Чернігівської області внаслідок вибуху російського безпілотника поблизу блокпоста були поранені військові, також повідомлялося про загиблого.

📌 Атаки дронів на Сумщині призвели до загибелі двох людей та поранення ще дев’яти мешканців області протягом останньої доби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

Країни Перської затоки вже втратили понад $15 млрд через війну

ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до Лондона з офіційним візитом

ВАЖЛИВО

США видали ліцензію на продаж російської нафти – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що поки не готовий укладати угоду з Іраном

ВАЖЛИВО

Трамп назвав Зеленського останньою людиною, від якої США потрібна допомога

ПОЛІТИКА

Ворог здійснив 79 атак на фронті, найактивніше діє на Костянтинівському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальниках

ПОДІЇ

СНУ ім. В. Даля представив концепцію екосистеми розвитку людського потенціалу Луганщини

ОСВІТА

Паралімпійці України виграли срібло у командній лижній гонці

СПОРТ

Дрон рф атакував маршрутку в Херсоні: десятки постраждалих

ВАЖЛИВО

До суду скерували справи двох «депутатів» псевдопарламенту «лнр»

КРИМІНАЛ

У Львові передали до суду справу працівника ТЦК за побиття чоловіка

КРИМІНАЛ

Повернені з депортації та ТОТ можуть отримати 50 000 гривень – Мінсоцполітики уточнило умови

ВПО

Нафтогаз виграв суд проти Газпрому на $1,4 млрд

ВАЖЛИВО

Відеофейк: В українському мультфільмі –  «пропаганда» служби в ЗСУ

СТОПФЕЙК
