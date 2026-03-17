Дрон рф влучив у будівлю ТЦК на Чернігівщині

У вівторок, 17 березня, на Чернігівщині російський ударний безпілотник (БпЛА) влучив у адміністративну будівлю, де розміщені державні установи. За інформацією, у будові працювали окружна прокуратура та районний ТЦК. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах і місцевій владі, передає Суспільне.

📢 «У Чернігівському районі 17 березня об 11:40 зафіксували влучання російського БпЛА у двоповерхову будівлю, де розміщені працівники окружної прокуратури і РТЦК та СП», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки пошкоджено фасад, вікна та дах приміщення. За попередніми даними, інформація про постраждалих не надходила.

