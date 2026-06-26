Конгресмени США відмовилися від запланованого на червень візиту на росію, який мав на меті зміцнення двосторонніх парламентських зв’язків. Про це повідомив перший заступник голови Комітету держдуми рф з міжнародних справ в’ячеслав ніконов, про що у п’ятницю, 26 червня, написали російські медіа.

За словами чиновника, офіційні запрошення американським парламентаріям були надіслані завчасно, проте жодної відповіді на них так і не надійшло. Як зазначають оглядачі, у березні поточного року делегація держдуми вперше за останні 12 років відвідала США. Візит представників Конгресу у відповідь очікувався напередодні святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів, яке відзначається 4 липня. Проте, як підсумував ніконов, вже очевидно, що цей захід не відбудеться.

Позиції сторін та внутрішні причини

Перший заступник голови того ж комітету олексій чепа висловив припущення, що основна причина відмови американських конгресменів полягає у їхній концентрації на внутрішніх політичних процесах. Зокрема, підготовці до виборів до Конгресу, які мають відбутися у листопаді. Він також нагадав, що американські конгресмени мали створити спеціальну групу дружби зі зв’язків з російським парламентом. Проте, ці плани залишилися нереалізованими.

Варто нагадати, що організатором візиту російських депутатів до США раніше виступила республіканка від Флориди Анна Пауліна Луна. Її дії викликали хвилю критики всередині Сполучених Штатів. Комітет Демпартії США з виборів до Конгресу публічно звинуватив її у просуванні інтересів росії. Представник комітету Медісон Андрус заявила, що якщо роль «російської поплічниці» є її справжнім покликанням, то виборці Флориди можуть відправити її у відставку достроково.

Реакція еліти та стан діалогу

Колишній республіканський конгресмен Адам Кінзінгер також різко засудив колег за контакти з російськими депутатами, назвавши їх «зрадниками». Ситуацію загострює і той факт, що сенатори Роджер Вікер та Джин Шахін звернулися до держсекретаря Марка Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента із заявою, що російські депутати могли використовувати свій візит до державних установ США для збору розвідданих.

Американіст Малек Дудаков зазначає, що будь-яка взаємодія з представниками росії в нинішніх умовах стала для американських політиків надзвичайно чутливим питанням. Це легко може бути використано опонентами під час виборчих перегонів.

Заступник глави російського МЗС сергій рябков підтвердив наявність суттєвих труднощів у діалозі між відомствами, хоча й утримався від оцінки ситуації як повного «глухого кута».

Політолог Олексій Черняєв наголосив, що подальший прогрес у відносинах між державами значною мірою залежить від ситуації навколо війни в Україні. Він нагадав про зустріч між президентами володимиром путіним та Дональдом Трампом в Анкориджі влітку минулого року, яка не принесла очікуваних результатів.

Експерти припускають, що застій у відносинах може посилитися після виборів до Конгресу, а справжнє «потепління» можливе лише після завершення воєнного конфлікту.

Нагадаємо, що в американському Сенаті наразі розглядається законопроєкт, який передбачає дозвіл на використання Україною конфіскованих активів Центрального банку російської федерації для фінансування захисту від військової машини володимира путіна.

👉 Також стало відомо, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти росії ще на один рік, встановивши новий термін їхньої дії до 31 липня 2027 року.