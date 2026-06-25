Франція затримала четвертий танкер «тіньового флоту» рф

Президент Франції Еммануель Макрон офіційно заявив про успішне затримання вже четвертого з початку поточного року танкера, що входить до складу російського «тіньового флоту». Про це французький лідер повідомив у своєму офіційному акаунті в соціальній мережі Х (колишній Twitter) у четвер, 25 червня.

📢 «Національний флот у вівторок висадився на танкер Deliver, коли він проходив транзитом біля узбережжя Сицилії в порушення морського права», — зазначив президент.

Еммануель Макрон оприлюднив відеозапис проведеної спецоперації, на якому зафіксовано момент висадки французьких військових на борт судна та процедуру його огляду. Французький лідер підкреслив, що ця операція є наочною демонстрацією непохитної позиції Європи у питанні санкційної політики.

📢 «Ми не дозволимо цьому флоту обходити санкції та фінансувати військові зусилля росії», — наголосив Еммануель Макрон.

La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer. Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026

Деталі щодо затриманого судна

Згідно з інформацією, отриманою від Головного управління розвідки Міністерства оборони України, танкер Deliver ходить під прапором Камеруну. Відомо, що це судно бере активну участь в експорті нафти з росії починаючи з 2024 року.

В операційній діяльності корабель переважно використовував порти Балтійського та Чорного морів. На момент затримання танкер вже перебував під дією санкцій Європейського Союзу через систематичне перевезення російської нафти, що порушує встановлені обмеження.

Систематичні заходи Франції проти тіньового флоту

Це затримання стало черговим кроком французьких військових у межах стратегії боротьби з суднами, що фінансують агресію. Нагадаємо, 31 травня ВМС Франції затримали в Атлантичному океані танкер Tagor. Тоді Еммануель Макрон також заявив, що це судно, яке вийшло з російських портів і перебувало під санкціями, використовувалося для фінансування війни проти України.

Раніше, протягом першого кварталу 2026 року, Франція також реалізувала заходи щодо двох інших танкерів. У січні був затриманий танкер Grinch, а у березні — танкер Deyna. Хоча пізніше ці судна були звільнені, сам факт подібних операцій створює суттєві перешкоди для функціонування механізмів обходу санкцій, на які покладається росія.