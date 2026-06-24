Реакція Миколаївського ТЦК щодо скандалу із утриманням людей

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини оприлюднив результати екстреної перевірки мобілізаційних процесів на Півдні країни. Секретаріат Офісу Омбудсмана зафіксував грубі протиправні дії стосовно військовозобов’язаних громадян на збірному пункті, де людей утримували без зв’язку.

Омбудсман Дмитро Лубінець детально описав резонансну ситуацію, заявивши про системне свавілля та побиття затриманих. За результатами моніторингового візиту правозахисникам вдалося визволити шістьох чоловіків, яких не мали законного права утримувати.

Серед визволених громадян виявився батько дитини з інвалідністю, особи з важкими хронічними захворюваннями та чоловік із переломами, родина якого не знала про його місцеперебування понад два тижні. Справа викликала значний суспільний резонанс та призвела до відкриття кримінальних проваджень.

У відповідь на оприлюднені звинувачення керівництво установи виступило з офіційним роз’ясненням. У відомстві запевнили, що ретельно вивчають усі надані моніторинговою групою факти.

Офіційна позиція та коментарі обласного ТЦК

Відомство оприлюднило свою оцінку подій, реагуючи на масові публікації у засобах масової інформації та запити громадськості.

📢 «За результатами перевірки Миколаївського об’єднаного обласного центру мобілізації представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яка була висвітлена в засобах масової інформації, повідомляємо наступне. Позиція керівництва Миколаївського обласного ТЦК та СП щодо проведення заходів мобілізації є безкомпромісною: абсолютна нетерпимість до перевищення службових повноважень і будь-які порушення прав людини», — йдеться у поширеній заяві.

Командування наполягає, що більшість мобілізаційних заходів у регіоні здійснюється виключно в межах чинного правового поля країни.

📢 «Попередньо встановлено, що в Миколаївському об’єднаному обласному центру мобілізації дійсно перебували військовозобов’язані громадяни, відповідно до вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року», — уточнили у відомстві.

Призначення службового розслідування щодо дій у районних підрозділах

Найбільш резонансний епізод із травмуванням та тривалим ізолюванням військовозобов’язаного наразі став предметом ретельної внутрішньої перевірки.

📢 «За фактом перебування протягом 18 днів громадянина, в якого, ймовірно, були зламані ребра, 19 червня 2026 року Миколаївським обласним ТЦК та СП, призначено службове розслідування, за фактами можливого перевищення службових повноважень одного з районних ТЦК та СП. У разі підтвердження порушень посадовими особами, їх буде притягнуто до відповідальності», — резюмували в офіційному повідомленні центрі комплектування.

Паралельно свої слідчі дії продовжують Державне бюро розслідувань та органи обласної прокуратури, які вивчають дії як військових, так і представників поліції.

Також нагадаємо:

Протидія катуванням, незаконному позбавленню волі та перевищенню повноважень посадовцями є одним із пріоритетних напрямів роботи Державного бюро розслідувань (ДБР). Навіть в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини. Працівники ДБР викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації.