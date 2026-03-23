ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Денис Молотов
рф просить США відновити видачу віз на своїй території
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

На росії продовжують наполягати на перегляді візових обмежень з боку США. 21 березня МЗС рф знову закликало Вашингтон відновити видачу американських віз на території країни, повідомляє Кореспондент.

У відомстві заявили, що нині громадяни рф змушені подавати документи для отримання віз у третіх країнах, зокрема у Казахстані та Польщі.

☝️ При цьому для поїздки до Польщі росіянам необхідно отримувати окремий дозвіл на в’їзд, що, за оцінкою російської сторони, ускладнює процедуру. Така практика створює «складний і принизливий» процес, бідкаються у російському відомстві.

📢 «Розраховуємо, що американська влада все ж скасує чинні дискримінаційні візові вимоги до російських громадян, зокрема й у контексті чемпіонату світу з футболу, більшість матчів якого відбудеться у США», – заявили у МЗС рф.

Як зазначається, із вересня 2025 року всі заявники на американські неімміграційні візи повинні проходити співбесіду виключно в країні свого громадянства або постійного проживання.

Водночас у російській федерації прийом заяв на такі візи було припинено ще у 2021 році. Тому, громадяни країни зверталися до дипломатичних установ США за кордоном. Після запровадження нових правил подання документів фактично обмежилося двома містами — Астана та Варшава.

У москві підкреслюють, що відновлення повноцінної роботи дипломатичних установ входить до переліку так званих “подразників”. Їх російська федерація намагається постійно обговорювати у діалозі з США.

Йдеться також про питання повернення дипломатичної власності та відновлення прямого авіасполучення між країнами.

Нагадаємо, переговори між США та російською федерацією щодо усунення розбіжностей у двосторонніх відносинах наразі призупинені. Новий раунд консультацій не планується.

Крім того, раніше Європейський Союз посилив візові правила для громадян рф, зокрема обмеживши можливість отримання багаторазових віз.

📌 Також раніше стало відомо, що Американська компанія WebPros припиняє обслуговування клієнтів на росії та Білорусі. Йдеться про популярні системи управління серверами та сайтами — cPanel і Plesk.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Метью Кроніґ: Україна, США, Китай та ядерна зброя

ІНТРЕВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Авіаудар по Краматорську: постраждали восьмеро людей

ВАЖЛИВО

рф вдарила дроном по ТЦК у Сумах: є постраждалі

ВАЖЛИВО

Лідери ЄС вимагають пришвидшити процес вступу України

ВАЖЛИВО

Норвегія виділить Україні 200 млн доларів бюджетної підтримки

ВАЖЛИВО

СБУ блокує ІПСО росії проти нацменшин в Україні

ВАЖЛИВО

Балтійські порти рф призупинили роботу після ударів

ВАЖЛИВО

Помер Чак Норріс — легендарному актору було 86 років

ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Лондона з офіційним візитом

ВАЖЛИВО

Операція Епічна лють: Трамп припинив перемовини з Іраном

ПОЛІТИКА

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано понад 90 атак, ворог активно діє на трьох напрямках

ВІЙНА

Справу щодо захоплення судна “Сапфір” передали до суду: підозрюють трьох військових рф

ПОДІЇ

Відключення світла в Україні: графіки запроваджено у всіх регіонах

ВАЖЛИВО

Мерц: наземна операція Ізраїлю проти Лівану погіршить ситуацію

ПОЛІТИКА

Уряд схвалив виплату 1500 грн для майже 13 млн українців

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип