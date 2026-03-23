рф просить США відновити видачу віз на своїй території

На росії продовжують наполягати на перегляді візових обмежень з боку США. 21 березня МЗС рф знову закликало Вашингтон відновити видачу американських віз на території країни, повідомляє Кореспондент.

У відомстві заявили, що нині громадяни рф змушені подавати документи для отримання віз у третіх країнах, зокрема у Казахстані та Польщі.

☝️ При цьому для поїздки до Польщі росіянам необхідно отримувати окремий дозвіл на в’їзд, що, за оцінкою російської сторони, ускладнює процедуру. Така практика створює «складний і принизливий» процес, бідкаються у російському відомстві.

📢 «Розраховуємо, що американська влада все ж скасує чинні дискримінаційні візові вимоги до російських громадян, зокрема й у контексті чемпіонату світу з футболу, більшість матчів якого відбудеться у США», – заявили у МЗС рф.

Як зазначається, із вересня 2025 року всі заявники на американські неімміграційні візи повинні проходити співбесіду виключно в країні свого громадянства або постійного проживання.

Водночас у російській федерації прийом заяв на такі візи було припинено ще у 2021 році. Тому, громадяни країни зверталися до дипломатичних установ США за кордоном. Після запровадження нових правил подання документів фактично обмежилося двома містами — Астана та Варшава.

У москві підкреслюють, що відновлення повноцінної роботи дипломатичних установ входить до переліку так званих “подразників”. Їх російська федерація намагається постійно обговорювати у діалозі з США.

Йдеться також про питання повернення дипломатичної власності та відновлення прямого авіасполучення між країнами.

Нагадаємо, переговори між США та російською федерацією щодо усунення розбіжностей у двосторонніх відносинах наразі призупинені. Новий раунд консультацій не планується.

Крім того, раніше Європейський Союз посилив візові правила для громадян рф, зокрема обмеживши можливість отримання багаторазових віз.

