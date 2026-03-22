ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

рф атакувала медзаклад на Харківщині дронами: сталася пожежа

Фото: наслідки російського удару по медичному закладу на Харківщині / ДСНС України / 22.03.2026

Окупаційні російські війська у неділю, 22 березня, завдала удару безпілотниками по території медичного закладу у Великому Бурлуку Куп’янського району на Харківщині. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

📢 «Сьогодні вранці російські війська знову атакували ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району», – йдеться у повідомленні.

☝️ Внаслідок влучання БпЛА на території медичної установи сталися руйнування та загоряння двох гаражних боксів. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. Також зафіксовано пошкодження лінії електропередач.

У ДСНС України зазначили, що внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили 15 рятувальників і чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також медиків служби та офіцера-рятувальника громади.

  • Нагадаємо, за минулу добу у Харківській області через обстріли постраждали 10 цивільних, серед яких одна дитина.
  • Також раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки було знеструмлено значну частину Чернігівської області, а Чернігів повністю залишився без електропостачання.
  • Окупаційні російські війська здійснили удар по об’єкту промислової інфраструктури у Кривому Розі.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Нова ліцензія США: обмеження для операцій з нафтою рф

ВАЖЛИВО

Саудівська Аравія відновила експорт нафти в обхід Ормузької протоки

ПОЛІТИКА

Україна працює з ЄС над блокуванням суден тіньового флоту

ПОЛІТИКА

На фронті 167 боїв, на Покровському та Костянтинівському напрямках найгарячіше – карта від Генштабу

ПОДІЇ

На фронті відбулося 138 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Україна розширює співпрацю з Іспанією у військовій галузі

ВАЖЛИВО

Окупанти скинули 200 авіабомб та атакували 171 раз за добу – Генштаб

ВІЙНА

На росії вигоріла уся нафтобаза після удару ЗСУ

ПОДІЇ

Куба відновила електропостачання після масштабного блекауту

ПОДІЇ

Мелоні виступає за транзит російської нафти Дружбою

ПОЛІТИКА

Справу щодо захоплення судна “Сапфір” передали до суду: підозрюють трьох військових рф

ПОДІЇ

На росії планують військовий супровід свого «тіньового флоту»

ПОЛІТИКА

До суду передали справу злочинця, що мобілізував луганців до армії рф

КРИМІНАЛ

У Чернігові стався вибух у супермаркеті АТБ: четверо поранених

ВАЖЛИВО

ЗМІ: Трамп “вимагає” трильйони доларів від країн Перської затоки

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип