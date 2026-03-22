рф атакувала медзаклад на Харківщині дронами: сталася пожежа

Окупаційні російські війська у неділю, 22 березня, завдала удару безпілотниками по території медичного закладу у Великому Бурлуку Куп’янського району на Харківщині. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

📢 «Сьогодні вранці російські війська знову атакували ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району», – йдеться у повідомленні.

☝️ Внаслідок влучання БпЛА на території медичної установи сталися руйнування та загоряння двох гаражних боксів. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. Також зафіксовано пошкодження лінії електропередач.

У ДСНС України зазначили, що внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили 15 рятувальників і чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також медиків служби та офіцера-рятувальника громади.

1 з 9