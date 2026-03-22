У Кривому Розі пошкоджено промислову інфраструктуру

Окупаційні російські війська здійснили удар по об’єкту промислової інфраструктури у Кривому Розі. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.
📢 «Ворог атакував Кривий Ріг. Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих», – зазначив Олександр Ганжа.
☝️ На місці події працюють усі екстрені служби, триває уточнення масштабів руйнувань та наслідків атаки. За попередніми даними, жертв вдалося уникнути.
- Нагадаємо, вночі російська федерація також завдала удару по рятувальниках у Сумах, внаслідок чого було пошкоджено пожежний автомобіль.
- Крім того, в Одеській області під час евакуації пасажирів у ході дронової атаки загинула провідниця, ще одна людина зазнала поранень.
- Впродовж минулої доби 21 березня на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 79 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб.