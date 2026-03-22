У Кривому Розі пошкоджено промислову інфраструктуру

Денис Молотов
Фото ілюстративне з відкритих джерел: наслідки ворожих атак на Дніпропетровщину / ДСНС Дніпропетровської області / Facebook

Окупаційні російські війська здійснили удар по об’єкту промислової інфраструктури у Кривому Розі. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

📢 «Ворог атакував Кривий Ріг. Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих», – зазначив Олександр Ганжа.

☝️ На місці події працюють усі екстрені служби, триває уточнення масштабів руйнувань та наслідків атаки. За попередніми даними, жертв вдалося уникнути.

  • Нагадаємо, вночі російська федерація також завдала удару по рятувальниках у Сумах, внаслідок чого було пошкоджено пожежний автомобіль.
  • Крім того, в Одеській області під час евакуації пасажирів у ході дронової атаки загинула провідниця, ще одна людина зазнала поранень.
  • Впродовж минулої доби 21 березня на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 79 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Лідери ЄС вимагають пришвидшити процес вступу України

ВАЖЛИВО

Співробітників СБУ підозрюють у спробі отримати хабар у сотні тисяч доларів

ВАЖЛИВО

У Києві не посилювали мобілізацію — заява ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 152 штурми за добу – Генштаб

ВІЙНА

Фіцо підтримав Орбана у питанні кредиту ЄС для України

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксували майже 270 боїв, ворог запустив 5 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Авіаудар по Слов’янську: масштабні руйнування та примусова евакуація

ВАЖЛИВО

Радники Трампа почали підготовку до діалогу з Тегераном

ПОЛІТИКА

Окупанти знищили навчальний заклад на Чернігівщині

ВІЙНА

На окупованих територіях України почали блокувати Telegram

СУСПІЛЬСТВО

Трамп висунув ультиматум Ірану щодо Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

Довіреності, заповіти та розпорядження військових тепер можна оформити без нотаріуса

ПОДІЇ

Конфлікт із ТЦК в Одесі: застосовано пістолет

СУСПІЛЬСТВО

Атака рф залишила без світла більшу частину Чернігівщини

ВІЙНА

На росії оштрафували та посилили блокування Telegram

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

