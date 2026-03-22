У Кривому Розі пошкоджено промислову інфраструктуру

Окупаційні російські війська здійснили удар по об’єкту промислової інфраструктури у Кривому Розі. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

📢 «Ворог атакував Кривий Ріг. Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих», – зазначив Олександр Ганжа.

☝️ На місці події працюють усі екстрені служби, триває уточнення масштабів руйнувань та наслідків атаки. За попередніми даними, жертв вдалося уникнути.