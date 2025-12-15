Рейтинг схвалення Трампа потужно зменшився – ЗМІ

Рівень підтримки президента США Дональда Трампа серед американців суттєво й потужно знизився. Про це свідчать результати останнього опитування NBC News, оприлюднені The Hill у понеділок, 15 грудня.

З квітня 2025 року рейтинг схвалення діяльності глави Білого дому зменшився на три відсоткові пункти і наразі становить 42%. Таким чином, менш ніж половина громадян США позитивно оцінюють роботу президента.

Зниження підтримки зафіксоване і серед республіканського електорату. Частка прихильників Трампа серед виборців Республіканської партії скоротилася з 38% до 35%. Особливо помітне падіння спостерігається серед прихильників руху MAGA — у цій групі рівень підтримки зменшився одразу на 8%, до 70%.

Аналітики пов’язують негативну динаміку рейтингу з кількома факторами. Серед ключових причин називають зростання інфляції та резонансний скандал, пов’язаний із можливими контактами Дональда Трампа з фінансистом Джеффрі Епштейном.

Крім того, результати інших соціологічних досліджень свідчать, що значна частина американців, зокрема й серед республіканців, допускає обізнаність Трампа щодо незаконної діяльності Епштейна, попри відсутність прямих доказів його причетності.

Так, опитування Reuters–Ipsos показало, що лише 18% респондентів вважають, що Дональд Трамп не знав про злочини Епштейна. Водночас 60% опитаних переконані, що він був обізнаний про ці дії.

☝️ Нагадаємо, за даними опитування Associated Press, економічну політику президента США підтримують лише 31% американців. Раніше повідомлялося, що за підсумками першого кварталу другого президентського терміну рейтинг схвалення Дональда Трампа становив 45%.

👉 Також було повідомлено, що Трамп позбавляє Україну «карт», що грає на руку кремлю.