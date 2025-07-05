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Раптова повінь у Техасі: десятки загиблих і зниклих

Денис Молотов
Денис Молотов
Раптова повінь у Техасі: десятки загиблих і зниклих

У штаті Техас сталася раптова руйнівна повінь, яка вже забрала життя щонайменше 20 людей, а ще 23 дитини вважаються зниклими безвісти. Про це у п’ятницю, 4 липня, повідомило агентство Reuters, посилаючись на дані місцевої влади.

За словами чиновників, повінь охопила округ Керр до світанку, майже без жодного попередження, що не дало змоги вчасно провести евакуацію. Рівень води у річці Гвадалупе стрімко зріс на вісім метрів (26 футів) лише за 45 хвилин після сильної зливи. Як зазначив міський чиновник Далтон Райс, це сталося «надзвичайно швидко і раптово — менше ніж за дві години».

Шериф округу Керр підтвердив, що виявлено тіла понад 13 загиблих. Переважно постраждали житлові райони, трейлерні стоянки та кемпінги, які опинилися в зоні стихії.

Особливе занепокоєння викликає ситуація у дитячому літньому таборі, де на момент лиха перебували понад 700 дітей. За словами віцегубернатора Техасу Дена Патріка, наразі не можуть встановити місцеперебування 23 дівчаток, яких шукають рятувальні служби. Дороги до табору виявилися непроїзними через високу воду, що ускладнило евакуацію.

📢 «Усі роблять усе можливе, аби врятувати цих дітей», — наголосив Роб Келлі, головний обраний посадовець округу, під час брифінгу.

Пошуково-рятувальні роботи

Для рятувальних робіт залучено 14 гелікоптерів, десяток дронів і сотні рятувальників, які прочісують підтоплену місцевість. Вони працюють серед дерев, серед уламків та в бурхливих потоках води.

Патрік попередив, що загроза нових повеней зберігається — у найближчі 24–48 годин очікуються дощі, що можуть знову спричинити підняття води у регіоні від Сан-Антоніо до Вейко, включаючи західний та центральний Техас.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) та Берегову охорону США, які підтримують місцеву владу в боротьбі зі стихією.

☝️ Нагадаємо, Техас вже не вперше потерпає від екстремальних погодних умов. У березні цього року повені та шторми призвели до загибелі трьох людей. У 2023 році серія торнадо й крижаний шторм спричинили людські жертви та серйозні руйнування.

👉 Також раніше стало відомо, що в День незалежності Сполучених Штатів, 4 липня, президент Дональд Трамп урочисто підписав масштабний законопроєкт, який стосується податкової реформи, імміграційної політики, бюджету та фінансової стабільності.

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