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У День незалежності США підписано «Великий прекрасний закон»

Денис Молотов
Денис Молотов
У День незалежності США підписано «Великий прекрасний закон»

У День незалежності Сполучених Штатів, 4 липня, президент Дональд Трамп урочисто підписав масштабний законопроєкт, який стосується податкової реформи, імміграційної політики, бюджету та фінансової стабільності. Церемонія підписання відбулася у святковій атмосфері й була висвітлена як символ виконаних передвиборчих обіцянок. про це повідомляє видання Укрінформ.

📢 «Ми давали обіцянки — і ми їх виконали», — заявив Трамп. Він також назвав документ «тріумфом демократії в день народження демократії» і підкреслив, що «люди щасливі» від його ухвалення.

Новий закон включає низку податкових змін, серед яких — скасування податку з чайових і податкових відрахувань із понаднормової заробітної плати. Закон також передбачає масштабне фінансування імміграційного контролю та національної оборони — сотні мільярдів доларів буде спрямовано на відповідні програми.

☝️ Щоб компенсувати витрати, передбачено скорочення на суму близько $1 трильйона в рамках програми Medicaid. Це федеральна ініціатива медичного страхування для малозабезпечених громадян та осіб з інвалідністю. Окрім того, урізаними можуть стати й інші напрямки охорони здоров’я.

Однією з ключових фінансових складових закону є підвищення ліміту державних запозичень на $5 трильйонів. Такий крок дозволяє запобігти дефолту, якого Мінфін США міг би зазнати вже за кілька тижнів без цього рішення.

📌 Водночас ухвалення законопроєкту супроводжувалося значною політичною напругою. Його підтримали лише з мінімальною перевагою в Сенаті — один голос забезпечив його проходження. Причому закон викликав критику не лише серед демократів, а й серед частини республіканців, які були стурбовані обсягами витрат та урізанням соціальних програм.

Попри опір, Білий дім розглядає документ як історичне досягнення адміністрації Трампа, що поєднує економічну реформу з елементами безпекової та міграційної політики, і демонструє здатність виконувати обіцянки.

☝️ Нагадаємо, що в четвер, 3 липня, Палата представників США підтримала ініційований президентом Дональдом Трампом законопроєкт, що передбачає податкові пільги та масштабне скорочення державних витрат.

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