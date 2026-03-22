Радники Трампа почали підготовку до діалогу з Тегераном

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп та Джаред Кушнер в Овальному кабінеті.

Команда президента США Дональда Трампа розпочала обговорення можливого формату мирних переговорів з Іраном після кількох тижнів бойових дій. Про це повідомляє Axios.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що розглядає варіант згортання військової кампанії. Однак, за словами американських чиновників, активна фаза протистояння може тривати ще два-три тижні ©.

☝️ Водночас радники президента — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — вже долучилися до підготовки дипломатичних ініціатив і беруть участь в обговоренні параметрів потенційного діалогу.

У США наразі намагаються визначити дві ключові позиції: хто саме в Ірані уповноважений вести переговори та яка країна могла б виступити ефективним посередником.

Під час попередніх контактів ключову роль відігравав глава МЗС Ірану Аббас Арагчі. Втім, за оцінками американських посадовців, він не має достатніх повноважень для укладення стратегічних домовленостей.

📢 За їхніми словами, його розглядають радше як «машину для надсилання факсів», ніж як ключового переговірника.

З огляду на це у Вашингтоні намагаються з’ясувати, хто фактично ухвалює рішення в іранській владі та як встановити прямий контакт із цими особами.

Окремо обговорюється питання посередництва. Американські чиновники відзначають ефективність Катару як переговірного майданчика. Зокрема, з огляду на його роль у перемовинах щодо ситуації в секторі Гази.

☝️ Водночас, за наявною інформацією, Катар готовий допомагати лише неформально і не прагне виступати офіційним посередником.

Джерела також повідомляють, що умови, які напрацьовують Стів Віткофф та Джаред Кушнер, можуть бути подібними до пропозицій, озвучених у Женеві за два дні до початку війни.

  • Раніше у Білому домі заявляли, що стратегічною метою США є повне припинення ядерної програми Ірану. Також зазначалось усунення загроз для національної безпеки США з боку Тегерану.
  • Адміністрація президента США Дональда Трампа нібито висуває неймовірні фінансові вимоги до країн Перської затоки у контексті війни проти Ірану.
