Рада ухвалила рішення про звільнення Гринчук з посади міністра енергетики

Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики. Відповідна постанова була підтримана 315 народними депутатами під час пленарного засідання парламенту у середу, 19 листопада. Про це також повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Голосування за відставку розподілилося між фракціями так:

— Слуга народу — 201 голос;

— Європейська солідарність — 21 голос;

— Батьківщина — 17 голосів;

— Платформа за життя та мир — 12 голосів;

— Голос — 14 голосів;

— Відновлення України — 10 голосів;

— За майбутнє — 11 голосів.

📢 Після оголошення результатів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу у сесійній залі підписав постанову про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

За інформацією ЗМІ, обов’язки керівника Міненерго тимчасово виконуватиме заступник міністра Микола Колісник.

☝️ Це вже друге кадрове рішення парламенту за день: раніше депутати проголосували за звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції.

Кадрові зміни відбуваються на тлі масштабного корупційного скандалу у сфері енергетики. Як повідомлялося, НАБУ та САП викрили схему з розгалуженими зв’язками у відомстві. За даними слідства, учасники схеми могли мати вплив на низку урядовців, що й стало підставою для низки кадрових рішень, включно зі звільненням Гринчук.

Як відомо, вже 12 листопада міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що подала заяву про відставку.

А 14 листопада шостий президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення внести зміни у складі РНБО. Було виключено зі списку членів Ради міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.