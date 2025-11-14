Зеленський вивів Гринчук і Галущенка зі складу РНБО

Шостий президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення внести зміни у складі РНБО. Було виключено зі списку членів Ради міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Відповідний документ з’явився на сайті глави держави у п’ятницю, 14 листопада.

У тексті указу зазначено:

📢 «На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 Про склад Ради національної безпеки і оборони України вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г.Галущенка та С.Гринчук».

☝️ Ці кадрові рішення напряму пов’язані з розслідуванням масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Справа нині триває під контролем правоохоронних та антикорупційних органів.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра з проханням отримати заяви про відставку від обох посадовців — міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Після цього Кабінет міністрів ухвалив рішення відсторонити Галущенка від виконання обов’язків, тоді як Гринчук подала заяву про відставку самостійно.