П’ятниця, 14 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський вивів Гринчук і Галущенка зі складу РНБО

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський вивів Гринчук і Галущенка зі складу РНБО

Шостий президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення внести зміни у складі РНБО. Було виключено зі списку членів Ради міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Відповідний документ з’явився на сайті глави держави у п’ятницю, 14 листопада.

У тексті указу зазначено:

📢 «На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 Про склад Ради національної безпеки і оборони України вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г.Галущенка та С.Гринчук».

☝️ Ці кадрові рішення напряму пов’язані з розслідуванням масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Справа нині триває під контролем правоохоронних та антикорупційних органів.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра з проханням отримати заяви про відставку від обох посадовців — міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Після цього Кабінет міністрів ухвалив рішення відсторонити Галущенка від виконання обов’язків, тоді як Гринчук подала заяву про відставку самостійно.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Опалювальний сезон в Україні: більшість будинків уже з теплом

ВЛАДА

Прем’єр Хорватії спростував заяви Угорщини про нестачу потужностей Адріатичного нафтопроводу

ПОЛІТИКА

Нові пошкодження енергоінфраструктури — діють графіки обмежень

ВАЖЛИВО

Російська атака в Чорноморську: двоє загиблих, десять постраждалих

ВІЙНА

36 тисяч злочинів, 1990 загиблих українців, включаючи 44 дитини: прокурори розповіли про скоєне рф до річниці звільнення Херсона

ПОЛІТИКА

Вашингтон допоможе Україні відновити енергосистему після атак росії

ПОЛІТИКА

Понад 14 мільйонів гривень виділено на допомогу жителям Лисичанської громади

ЛУГАНЩИНА

Виняток для Угорщини з енергетичних санкцій має обмежений термін

ПОЛІТИКА

ЗСУ відступили на нові рубежі біля Рівнопілля у Запорізькій області

ВІЙНА

Фейк: Зеленський «бреше про блекаути» в Україні «заради європейських грошей»

СТОПФЕЙК

У США наближається кінець найтривалішого шатдауну: Сенат ухвалив компроміс

ВАЖЛИВО

російські війська просуваються на Покровському напрямку повільно, зазнаючи великих втрат: в ISW назвали причину

ПОДІЇ

Україна планує замовити ще 27 систем ППО Patriot

ПОЛІТИКА

Німеччина уважно стежить за розслідуванням у справі «Мідас»

ПОЛІТИКА

Фейк: Українська влада відправляє на фронт 17-річних юнаків для оборони Покровська – західні ЗМІ

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"