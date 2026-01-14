Рада призначила Дмитра Наталуху головою Фонду держмайна України

Верховна Рада України підтримала призначення Дмитра Наталухи на посаду голови Фонду державного майна України. Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні у середу, 14 січня — «за» проголосували 244 народних депутати.

Одразу після цього Дмитро Наталуха подав заяву про складання повноважень народного депутата, яку підтримали 260 парламентаріїв.

Під час виступу у Верховній Раді новопризначений очільник ФДМУ заявив, що має намір активізувати передачу до фонду неефективних державних підприємств, які наразі перебувають на балансі Міністерства оборони України.

📢 «Є кілька десятків підприємств на балансі Міністерства оборони, і у всіх бачення таке, що вони мають бути передані Фонду держмайна.</em> І щоб вони не висіли на балансі, буду працювати над підготовкою їх для приватизації, щоб вони залучали капітал, який допомагатиме їм розвиватися», — сказав Наталуха.

☝️ Також він повідомив про намір працювати разом із профільним комітетом Верховної Ради над законопроєктом №4020, який передбачає оновлений перелік стратегічних об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації.

📢 «Ми просто не встигли винести його на розгляд комітету. Я сподіваюсь, що на найближчих своїх засіданнях комітет цей законопроєкт розгляне і відповідний перелік затвердить», — зазначив він.

Нагадаємо, 5 вересня 2024 року Верховна Рада проголосувала за відставку попереднього голови Фонду державного майна Віталія Коваля. Після цього обов’язки керівника ФДМУ тимчасово виконувала Іванна Смачило.

ℹ️ Дмитро Наталуха був обраний народним депутатом у 2019 році від партії «Слуга народу» за списком під номером 14. Політик очолював Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку. У період із 2015 року до лютого 2017 року він працював головою Лиманської районної державної адміністрації Одеської області.